Casa Palacio 'Anima, en Jerez, de Cristina Lleixá: "Es estar en casa, no en un hotel"

Cristina Lleixá se crio en el hotel de sus abuelos maternos en el centro de La Rambla, en Tarragona. Siempre había tenido en mente el proyecto de poner en marcha una casa de seis u ocho habitaciones para gestionarla ella misma. Después de sus embarazos surgió la oportunidad de gestionar una casa algo más pequeña en Jerez, donde se quedó y más tarde adquirió y materializó su auténtico sueño: Casa Palacio Ánima. “Me encanta recibir a la gente, practicar los cinco idiomas que hablo, decorar porque también soy arquitecto de interiores, conocer a personas de todas partes... Me gusta cuidar. Este trabajo lo engloba todo”, cuenta la empresaria de origen catalán afincada en la ciudad jerezana.

Ella es la responsable de Casa Palacio Ánima, en calle Francos, un alojamiento especial y único. Ofrece una atención “muy, muy personalizada”, gracias también a sus conocimientos como ‘coach’. Esto le ayuda a saber qué necesitan de ella, cómo atenderles, orientarles en la ciudad… “Es estar en una casa, no en un hotel, esa es la diferencia. Tengo un equipo muy bonito y mimamos a los huéspedes”, subraya.

Desde el principio tuvo claro el nombre de la casa palacio, ‘Ánima’, dado que Lleixá se define a sí misma como "muy espiritual". En Barcelona ya existía una cadena de hoteles llamada ‘Alma’, de modo que, podía resultar problemático llamar a esta casa palacio con esa misma palabra. Curiosamente, ‘Ánima’ posee el mismo significado que ‘Alma’ en un nivel más culto y también en catalán, su idioma nativo.

Cada habitación –‘Alma’, 'Aura', ‘Lumbra’…- es exclusiva y única. Una de ellas da a un patio típico andaluz. “Fue la primera que decoré y tiene un alma especial. No hay un ángulo que no me guste. Además de llama ‘Duende’”, rememora. Casa Palacio Ánima en Jerez es un oasis de bienestar, de comodidad, de tranquilidad. La parte de la casa que da a la piscina en la parte de arriba también resulta muy acogedora.

Jerez aporta a la impulsora y creadora de este increíble alojamiento libertad, aquella de la que carecía en Cataluña al pertenecer a dos familias muy conocidas. Supuso empezar de cero. “Esto ha sido empezar por la puerta grande”, dice, ya que hace tres años, cuando arrancó el negocio de Casa Palacio Ánima, éste era uno de los alojamientos alternativos pioneros.

Nació en el Mediterráneo y, cada vez que puede, Cristina Lleixá escapa a las playas de la provincia de Cádiz. Lo que me falta es el mar, está cerca, pero no al cruzar la calle”, ríe. Ella puede empatizar con lo que sienten los visitantes en Jerez. “Me siento muy a gusto por todo lo diferente que es de mi región. La gente es muy abierta, encuentras a personas siempre dispuestas a hablar, a tomar algo, a dar un paseo. Me parece muy divertido vivir aquí”, asegura.

Qué ver

La Casa Palacio Ánima ofrece piscina al aire. Hospedarse allí supone una experiencia única, pero para quienes desean conocer los alrededores lo tienen muy fácil gracias a su situación privilegiada. Está ubicada a 600 metros de la catedral de Jerez, a 46 kilómetros del campo de golf Novo Sancti Petri, a 13 del complejo de golf de Montecastillo y a 34 del parque Genovés. El aeropuerto más cercano es el de Jerez, ubicado a 13 kilómetros.