La actuación de Dj Karpin cerrará el Rabanito Festival 2025 en Jerez, donde pasarás una jornada inolvidable
Gloria Vendimia, la Mantequería El Espartero, Albariza en las Venas, y Awa Creatives vuelven a aunar esfuerzos para celebrar el Rabanito Festival 2025, tras el éxito de las dos ediciones anteriores. Esta gran fiesta jerezana tendrá lugar este sábado, 8 de noviembre en la Alameda Vieja, junto al Alcázar de Jerez, desde las 12:00 hasta las 02.00 horas.
Este joven festival jerezano se erige como un evento en el que la gastronomía, la música y la cultura suman su atractivo para generar una jornada de convivencia, diversión y promoción del talento jerezano.
El ajo, el mosto, y los productos más tradicionales de la tierra se dan cita junto foodtrucks saciarán los paladares de los asistentes. DJ locales por la tarde, y actuaciones de grupos musicales por la noche pondrán la banda sonora a esta edición. Por otro lado, la artesanía y los artistas locales encuentran también un espacio para visibilizar sus propuestas a lo largo de la jornada. Aquí los más pequeño también tendrán su sitio en los talleres infantiles.
“Un año más, repitiendo escenario en la Alameda Vieja de Jerez de la Frontera, os traemos 14 horas de ajo, berza, mosto, música en directo, un bingo drag... Todo lo que necesitas para que el sábado, 8 de noviembre, sea inolvidable”, afirman desde la organización.
Artistas y DJ del Rabanito Festival 2025
La cita arrancará con la música de FunkZilla Rock y Erik de La Jama a los vinilos pa empezar, las pinchadas de Tonini.rar y Josepe&Amaro.mp3.
Además, tiene previstos tres conciertos en directo de:
- Aderez0
- Onepacmusic
-Ciervoss.
Cerrará por todo lo alto, estrenándose también en el Rabanito, el auténtico estandarte del breakbeat andaluz: Dj Karpin.
Objetivos del Rabanito Festival
- El festival más fresco del panorama jerezano pretende:
- Fomentar y visibilizar el talento joven de la ciudad
- Divulgar y acercar a la población juvenil la cultura del vino de Jerez con toda su idiosincrasia y tradición, promoviendo el consumo responsable
- Ofrecer una programación musical y cultural atractiva para la población joven
- Poner en valor el emprendimiento y la participación de la juventud.
