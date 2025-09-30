Restaurantes sin gluten en Jerez: guía completa para celíacos

En los últimos años, la conciencia sobre la celiaquía y la necesidad de ofrecer alternativas seguras ha ido ganando terreno en la hostelería española. Jerez no se queda atrás. Cada vez son más los locales que adaptan sus cartas, crean propuestas libres de gluten o incluso se especializan en ello.

A este avance se suma un respaldo institucional: la Junta de Andalucía ha presentado recientemente una deducción destinada a personas celíacas. Esta medida permitirá a los contribuyentes afectados, a su pareja o a sus descendientes deducirse 100 euros anuales para cubrir los gastos de productos sin gluten, cuyo precio suele ser considerablemente superior al de los alimentos tradicionales.

Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Andalucía hay cerca de 40.000 personas celíacas, y se estima que más de 30.000 contribuyentes podrán beneficiarse, con un impacto económico aproximado de cuatro millones de euros.

Comer sin gluten en Jerez: un reto con soluciones

Hasta hace no mucho, salir a comer fuera suponía un riesgo o una renuncia para los celíacos: pocas alternativas, información insuficiente y, sobre todo, falta de formación en los equipos de cocina. Sin embargo, la situación ha cambiado. En Jerez es cada vez más habitual encontrar restaurantes que comprenden la importancia de cocinar con seguridad y que se esfuerzan en ofrecer menús adaptados.

La variedad actual permite diseñar una ruta por diferentes espacios de la ciudad, que van desde restaurantes gourmet hasta obradores 100% sin gluten.

Flanagan: hamburguesas y frituras perfectas para celíacos

Si eres celíaco o buscas opciones deliciosas sin gluten, Flanagan es un verdadero tesoro escondido. Toda su carta está libre de gluten y ofrece una amplia variedad de hamburguesas, frituras y otros platos elaborados con cuidado y sabor excepcionales. Las hamburguesas de Flanagan son jugosas y sabrosas, con opciones que incluyen desde las clásicas hasta variedades de gambones o pulled pork. Sus frituras, como las patatas o los aros de cebolla, son crujientes y deliciosas, y todos sus postres están elaborados sin gluten. El ambiente del local es acogedor, ideal para disfrutar de una comida con amigos o familiares, y el personal es amable y atento, siempre dispuesto a ayudar.

Flanagan es una de las joyas ocultas para los celíacos en Jerez / Restaurante Flanagan

Flanagan se ha convertido en un referente para quienes buscan una experiencia gastronómica sin gluten de alta calidad. El restaurante está ubicado en la avenida Cruz Roja, número 15 y abre todos los días excepto los martes, de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 00:00, prolongando el horario hasta las 00:30 los viernes y sábados.

Pizzería La Roma: pizzas artesanas sin gluten ni lactosa

La Pizzería La Roma sorprendió a los visitantes desde la primera visita y se ha ganado la fidelidad de muchos clientes que repiten con frecuencia. El restaurante cuenta con cocinas separadas para preparar pizzas sin gluten y sin lactosa, garantizando así la seguridad para celíacos y personas con intolerancias. Todos los productos son frescos y elaborados artesanalmente, lo que se nota al primer bocado.

Las pizzas de La Roma son muy grandes y perfectas para compartir / Pizzería La Roma

Sus pizzas son grandes, perfectas para compartir y acompañarlas de algún entrante, y destacan por su sabor auténtico y su precio económico. La Roma demuestra que una pizza sin gluten puede ser igual de deliciosa y satisfactoria que cualquier otra. Se encuentra en Calle Zaragoza, número 18 y abre todos los días de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 00:00.

0% Gluten – Krümcoffee: un refugio seguro para celíacos

Situado en la calle Porvera, número 15, 0% Gluten – Krümcoffee es un auténtico paraíso para los celíacos y cualquier persona con sensibilidad al gluten. Desde el momento en que se entra, se percibe un compromiso profundo hacia la calidad y la inclusión, permitiendo a todos disfrutar de productos sin preocupaciones.

Ofrecen una amplia variedad de productos, desde panes recién horneados hasta pasteles, galletas y comidas preparadas, todos elaborados con ingredientes de alta calidad y cuidado artesanal. El ambiente es acogedor y agradable, con una decoración moderna que invita a quedarse, y el personal es extremadamente amable y bien informado, dispuesto a responder preguntas y ofrecer recomendaciones.

Todo lo que hay en Gluten 0% es apto para celíacos / 0 % Gluten Jerez

La dedicación de 0% Gluten a la seguridad alimentaria asegura que todos los productos estén libres de contaminación cruzada, brindando una tranquilidad invaluable para los clientes. Además de la panadería y repostería, también ofrecen comidas preparadas listas para llevar o disfrutar en el local, demostrando que la comida sin gluten puede ser tan deliciosa como cualquier otra. El local abre todos los días de 9:00 a 20:30, con apertura a las 9:30 los sábados y domingos.

Tabanco El Guitarrón de San Pedro: tradición jerezana adaptada

El Tabanco El Guitarrón es el ejemplo perfecto de cómo los locales tradicionales pueden adaptarse para ofrecer experiencias inclusivas. Este tabanco mantiene la esencia de Jerez con vinos de la tierra y tapas caseras, pero con un cuidado especial para los celíacos.

Los montaditos en El Guitarrón pueden ser sin gluten / M.G.

Toda la carta se puede adaptar, incluyendo montaditos y tostas, y ofrecen pan y piquitos sin gluten, así como cerveza con y sin alcohol. El personal y la dueña explican detalladamente las medidas para evitar la contaminación cruzada, lo que genera confianza total entre los clientes con celiaquía. Además, la comida es casera y de alta calidad, convirtiendo la visita en una experiencia memorable.

El Guitarrón está situado en calle Bizcocheros, número 16 y abre los viernes de 20:00 a 00:00 y los sábados de 12:00 a 16:00 y de 20:30 a 00:00.