La Rosa De Oro logra el único Solete de Navidad de la Guía Repsol en Jerez

Inmersos en la Navidad, la Guía Repsol presenta sus nuevos Soletes, pensados para celebrar estas fiestas. Con ellos, galardona desde 2021 a restaurantes y negocios donde celebrar cenas en la mejor compañía o a los establecimientos que elaboran las delicias de las que goza el paladar en estas fechas. Incluye Bares, pastelerías, barras de mercados, vinotecas y obradores.

Más de 5.000 los locales españoles ya lucen su Solete, a los que se acaban de unir más de 300 en la presentación de la Guía Repsol en Granada. En esta edición, por primera vez se le otorga la distinción a 26 conventos que elaboran dulces artesanos en sus obradores.

Jerez está de enhorabuena porque uno de sus negocios lucirá en su fachada el Solete de Navidad. La pastelería confitería La Rosa de Oro ha sido distinguida con el Solete de Navidad, el único jerezano de esta edición. Este emblemático establecimiento tiene casi un siglo de historia y es el creador de la 'Tarta Típica de Jerez' y el ‘Catavino de Chocolate’.

Son pasteleros artesanos desde 1928. Comenzaron bajo la batuta de Vicente Acedo, cuyo relevo tomó en 1972 Domingo Jiménez. Éste ya conocía todos los entresijos cuando se hizo con el negocio que continúan sus hijos Daniel y Elizabeth.

Como cada Navidad, siguen la tradición y elaboran productos propios de estas fiestas: roscón de reyes, turrones, polvorones, mantecados o los más exquisitos bombones.

Pegatina amarilla

. Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional es el responsable de buscar los sitios que merecen este distintivo. El distintivo amarillo otorgado por la Guía Repsol indica que La Rosa de Oro es un lugar recomendable con propuestas apetecibles, solventes y asequibles que no pierden su carácter cotidiano.

La Rondeña

Escaparate de la pastelería La Rosa de Oro, en Jerez.

Un trocito de otro Solete de Navidad se puede disfrutar en Jerez. También han concedido este galardón a La Rondeña. El negocio, con sede en Sanlúcar, cuenta con un establecimiento en pleno centro de Jerez, en la plaza del Arenal: La Dulcería de la Rondeña.

En el año 1961, Juan Jiménez Domínguez, nacido Ronda (Málaga), convertido ya en un vecino más de Sanlúcar de Barrameda, decidió adentrarse en el negocio de la pastelería. Instaló un obrador en una de las estancias de su hogar, y comenzó a vender los pasteles. Creó la empresa familiar bautizándola con un nombre que hacía honor a sus orígenes. En la actualidad, La Rondeña se encuentra situada en la avenida homónima del municipio sanluqueño.