Cierra temporalmente Casa Bigote, el templo del langostino tigre de Bajo de Guía, en Sanlúcar

La playa de Bajo de Guía en Sanlúcar sigue siendo un atractivo de gran valor para localidad en invierno. La estampa que se dibuja allí cada día con el coto de fondo, las embarcaciones y el rojizo atardecer se repiten casi a diario. Lo único que cambia son los negocios en los cuales disfrutar de su deliciosa gastronomía, merecedora de la Capitalidad Española de la Gastronomía 2022. Algunos de ellos aprovechan este periodo del año para descansar.

Ese es el caso del icónico restaurante Casa Bigote, uno de los más icónicos de la población sanluqueña y reconocido como Mejor Restaurante de España de Comida Tradicional en 2023. En sus perfiles de redes sociales han comunicado a sus seguidores su cierre temporal con el siguiente texto:

"Amigos y clientes, nos tomamos un descanso para preparar la nueva temporada como siempre. Volveremos el lunes 23 de marzo. Mientras tanto las reservas estarán cerradas, abriéndose el mismo día 23 de marzo, tanto por web como por teléfono. Agradecemos el cariño una vez más y la comprensión. En nada estamos de vuelta".

Vitrina del restautante Casa Bigote, en Sanlúcar.

Casa Bigote echa el cerrojo hasta finales del mes de marzo en los dos locales de Bajo de Guía.

Génesis y trayectoria de Casa Bigote

Cuenta en su web que, allá por el año 1951, “Fernando Hermoso (abuelo), patriarca de la Familia Bigote, abre la pequeña taberna en Bajo de Guía (Sanlúcar de Barrameda), para despachar manzanilla y cumplir con la tradicional forma de cobro de los marineros, el zafo’”, Ahí se halla el origen de este emblemático restaurante que, tras más de 70 años de pura dedicación y esfuerzo, recogen los frutos. Rostros conocidos, famosos y expertos en gastronomía no dudan en visitar Casa Bigote. Además, aparece en las Guías especializadas y presume de distinciones.