Bar Casa Perico, en Sanlúcar: “Para mi sorpresa, un sitio de diez. Te puedes jartá de pedir tapitas y probar de todo”

En los años setenta del siglo pasado ya existía Bar Casa Perico (calle Dr.Salvador Gallardo), aunque bajo otro nombre y otra dirección. En los 90 se convirtió en el gran establecimiento que es hoy, conservando toda la esencia sanluqueña. Es el típico establecimiento de Sanlúcar al que van sus habitantes a disfrutar de variadas tapas con productos frescos y propios de la zona.

Una de las creadoras de contenido que han pasado por allí recientemente es la emprendedora y empresaria de @unabodamagica, quien roza los 97 mil seguidores en Instagram. Según cuenta, fue por sugerencia de sus seguidores y disfrutó a lo grande con los diferentes platos.

Comenzó con buenos aliños: el pulpo y el atún macerado al que describe como “un auténtico espectáculo”. No se olvidó de un ‘must’ de la gastronomía sanluqueña, las clásicas patatas aliñadas. En Casa Bar Perico se toman “templadas” porque están hechas en el día. Tampoco se privó de los langostinos con denominación de origen, una “delicia” de manjar tradicional y único en Sanlúcar, servidos al peso.

Almejas de Bar Casa Perico, en Sanlúcar. / Lidia Navarro

En el apartado de frituras, Casa Perico se sale de lo habitual. Allí puedes degustar, entre otros, la gamba de Sanlúcar o pescados como la temblaera, un pescado parecido a la raya. “La fríen con los higadillos. Cosa más buena no he probado en la vida”, afirma la creadora de contenido. La anchova preparada en adobo, parecida a la caballa, unas puntillitas y, cómo no, unos boquerones fritos pusieron el punto y seguido a su comida. En Bar Casa Perico son expertos en guisos como el cazón en tomate, la raya al pan frito, los chipirones rellenos con los que continuó, pero también otros muchos más: las gambas o las puntillitas al ajillo, el atún a la sanluqueña...

De los postres, dice, “estaban divinos”, aunque no los podía mostrar, ya que, los platos aparecen ya rebañados. No obstante, se pueden destacar el helado de queso payoyo o el tocino de cielo, por ejemplo. Al culminar la experiencia en este icónico bar sanluqueño, @unabodamagica asegura que “para mi sorpresa, un sitio de diez. Te puedes jartá de pedir tapitas y probar de todo. Volveremos y muy a menudo!”.

Muy buena nota

Los comentarios de Google destacan su servicio rápido, la limpieza del establecimiento y su proximidad a la playa. La mayoría de quienes ya lo han probado coinciden en que es todo un acierto comer allí, con género de gran calidad y a precios increíbles. José escribe en su reseña: “Se come de lujo, sin poder reservar, así que igual te toca esperar, pero merece la pena. Los camareros, espectaculares. Para repetir sin duda”.