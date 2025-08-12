Este hotel de Sanlúcar se vuelca con la reapertura de la churrería de La Calzada: “Nunca es un mal plan traerse unos churros a la habitación”

Esta época del año gusta a muchos porque parece que los problemas se atenúan o desaparecen. Siempre es maravilloso dejar de lado lo feo de la vida para zambullirse en un auténtico paraíso como es Sanlúcar. Sin embargo, hay ocasiones en que es imposible permanecer indiferente ante lo que pasa en tu entorno más cercano. Es por esto, que detalles como el del Hotel Guadalquivir de Sanlúcar bien merecen ser contados.

En junio del pasado año Hermoso Ibáñez, quien regenta una churrería junto a su mujer Loli Raposo, en La Calzada de la Duquesa Isabel, frente al hotel, sufrió un desgraciado accidente. “El aceite que había empezado a calentar unos minutos antes prendió fuego y debajo del mismo se había acumulado aire. Por acto reflejo y para evitar malos mayores decidió retirar la base que lo contenía y justo después este saltaría impregnando sus brazos de aceite hirviendo, generando quemaduras de tercer grado a lo largo de sus manos y brazos”. Así lo cuentan los responsables del Hotel Guadalquivir en su cuenta de Facebook.

Su mujer, con quien sirve desayunos desde hace años, llamó a los sanitarios quienes lo derivaron a la unidad de quemados del Hospital gaditano Puerta del Mar, con quemaduras “gravísimas”.

Hermoso Ibáñez haciendo churros. Sanlúcar.

Desde aquella trágica mañana, ha pasado más de un año. Éste no ha debido de ser fácil para Hermoso Ibáñez, pero sí suficiente para mejorarse. Tanto es así que, el churrero y su mujer han vuelto al tajo, donde los esperan aliviados por su recuperación y con muchísimas ganas de degustar los deliciosos churros de La Calzada.

Por su parte, el Hotel Guadalquivir le ha dedicado una publicación narrando lo vivido y, dado su “más sincera enhorabuena”. “Ha pasado poco más de un año y Hermoso ha vuelto a reabrir su puesto de churros… Quizás con miedo (no podemos saber hasta qué punto) pero con la suficiente ilusión como para contrarrestarlo”, dicen. Y añade una posdata con una buenísima sugerencia para que Hermoso y Loli trabajen igual o mejor que antes: “Nunca es un mal plan traerse unos churros a la habitación”.