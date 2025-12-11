Un Belén Viviente que habla y es único en la provincia de Cádiz: “Un verdadero espectáculo de la Navidad”

Estas fechas resultan entrañables, se han convertido en una época ideal para que mayores y pequeños compartan tiempo de calidad juntos. Una de las alternativas más emocionantes la pueden vivir en la villa de Rota, a través de la cual se les traslada el verdadero mensaje de la Navidad y, además, se contribuye a una buena causa. Se trata de el Belén Viviente de Rota, único en su estilo, que este año celebra su novena edición.

El viernes 12 y sábado 13 de diciembre las calles de la ciudad se convertirán en las de Belén, a lo largo de un recorrido que comenzará en plaza España y continuará por el bello casco histórico roteño. Esta asombrosa transformación tiene lugar gracias al colegio de Nuestra Señora del Rosario y la Hermandad del Santo Entierro, con la colaboración del Ayuntamiento de Rota, a través de la Delegación de Fiestas y Eventos es el encargado de darle vida.

La peculiaridad de este Belén Viviente es que el alumnado que encarna a los personajes no se mantienen estáticos e imperturbables, como viene siendo habitual en otros belenes de este estilo. Todo lo contrario. Su elenco de actores y actrices protagonizan narraciones y diálogos, dotando así de más intensidad el significado de las distintas escenas que lo componen. Una forma diferente de comunicar a los espectadores los momentos más relevantes como la anunciación del ángel Gabriel a María, el nacimiento de Jesús en el pesebre y la adoración de Sus Majestades los Reyes Magos.

Belén viviente de Rota 2024.

El Belén Viviente de Rota podrá visitarse el viernes 12 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas, y el sábado 13 de diciembre, de 19:00 a 23:00 horas. El comienzo será en la La entrada tendrá un coste simbólico de dos euros, y su recaudación se destinará a la bolsa de caridad de la Hermandad del Santo Entierro.

Con una media de 150 niños y niñas participantes, y la colaboración de familias, profesorado, voluntariado del centro juvenil y personal de apoyo, el Belén Viviente de los Salesianos se consolida como un verdadero espectáculo de la Navidad y una de las actividades más entrañables y participativas de la Navidad roteña.

Otra de las peculiaridades del Belén Viviente de Rota es que el recorrido resulta de lo más goloso. Mientras se deleitan con la puesta en escena ambientada en calles del casco histórico, tendrán la posibilidad de degustar chocolate, arroz con leche y otros productos tradicionales.

Pase especial

Al igual que en ediciones pasadas, antes de que este mágico espectáculo se abra al público en general, tendrán lugar dos pases especiales. El viernes será el turno de la comunidad norteamericana, y el sábado, el de los chicos y chicas de la Asociación de Personas con Discapacidad.