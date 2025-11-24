Programación
Belén viviente, zambombas, conciertos y mucho más en la programación de la Navidad en Chipiona 2025

El viernes 28 de noviembre tendrá lugar el encendido del alumbrado, uno de los momentos álgidos de la agenda

24 de noviembre 2025 - 06:15

Belén viviente, zambombas, conciertos, pasacalles, musicales, Carrera de San Silvestre, Cartero Real, cabalgata y muchísimo más en la Navidad 2025 de Chipiona, en la costa noroeste. A continuación tienes, la programación completa para disfrutar de la época más bonita del año.

1ª Semana - del 17 al 23 de noviembre

Viernes 21 de noviembre, 20:00h. Castillo de Chipiona.

Presentación oficial de la Navidad

Sábado 22 de noviembre, 15:30h. Kiosko PAM.

Zambomba. "Villancicos Flamenco Cádiz" y "Peta-Z y los Pica Pica"

2ª Semana - del 24 al 30 de noviembre

Viernes 28 de noviembre, 17:30h. Plaza de Andalucía

Inauguración del poblado navideño

Viernes 28 de noviembre, 18:30h. Castillo de Chipiona

Pasacalles infantil

Viernes 28 de noviembre, 19:30h. Plaza de Andalucía

Inauguración del alumbrado

Viernes 28 de noviembre, 20:30h. Plaza de Andalucía

Actuación navideña "Ya llegó el turrón"

Sábado 29 de noviembre, 19:00h. Plaza de Andalucía

Zambomba Municipal, Actuación "Corralera". Colabora Acitur

Domingo 30 de noviembre, 12:00h. Castillo de Chipiona

Inauguración del Belén Municipal

3ª Semana - del 1 al 7 de diciembre

Viernes 5 de diciembre, 16:00h. Embrujo Café Copas

Zambomba "Los del patio"

Viernes 5 de diciembre, 19:00h. Parque de la Laguna

Zambomba Pastores de la Laguna, Actuación "Arza y toma"

Sábado 6 de diciembre, Musicalle 2025

KM4. 15:30H - Plaza de Abastos

Sin noticias de Gurb. 19:00h - C/Ntra Sra de la O

Magüe. 20:30h - Castillo de Chipiona

Organiza Delegación de Juventud

Sábado 6 de diciembre, 21:30h. Embrujo Café Copas

Zambomba "Aires del cambio"

Domingo 7 de diciembre, 19:00h. Palacio de Ferias y Exposiciones

Musical "María, elegida para dar esperanza". Organiza Delegación de Turismo

4ª Semana - del 8 al 14 de diciembre

Sábado 13 de diciembre, 16:00h. Embrujo Café Copas

Zambomba "Flamencos de la tata"

Sábado 13 de diciembre, 17:00h. C/Ntra Sra de la O

Navidad Joven, actuación de "Emrameta". Organiza Delegación de Juventud

Sábado 13 de diciembre, 20:00h. Santuario de Regla

Pregón de Navidad, "La chirigota del Kiski". Colabora A. de Belenistas "Caepionis"

Domingo 14 de diciembre, 13:30h. Santuario de Regla

Concierto de Navidad, "Antoñito Reyes".

5ª Semana - del 15 al 21 de diciembre

Sábado 20 de diciembre, 16:00h. Embrujo Café Copas

Zambomba

Domingo 21 de diciembre, 12:00h. Castillo de Chipiona

Belén viviente. Colabora A. de Belenistas "Caepionis"

6ª Semana - del 22 al 28 de diciembre

Lunes 22 de diciembre, 18:00h. Plaza Pío XII

Casa de Papá Noel. Organiza Delegación de Juventud

Miércoles 24 de diciembre, 16:30h. Embrujo Café Copas

Tardebuena, Ismael Pérez

Miércoles 24 de diciembre, 17:00h. C/Ntra Sra de la O

Navidad Joven, Actuación de "Emrameta". Organiza Delegación de Juventud

Sábado 27 de diciembre, 19:00h. C/Víctor Pradera

Actuación Banda Pop/Rock "Caballero's"

Sábado 27 de diciembre, 16:00h-20:00h. Flor de Chipiona Home, Calle Larga 87

Belén viviente

Domingo 28 de diciembre, 16:00h-20:00h. Flor de Chipiona Home, Calle Larga 87

Belén viviente

7ª Semana - del 29 de diciembre al 4 de enero

Lunes 29 de diciembre, 16:30h. Plaza de Abastos

XXXII San Silvestre Chipionera. Colabora Club Atletismo Chipiona

Miércoles 31 de diciembre, 13:00h. Embrujo Café Copas

Tardevieja, Actuación de "Kelay". Degustación de paella y huevos con cebolla

Viernes 2 de enero, 17:30h. Plaza de Andalucía

Cartera Real

Sábado 3 enero de enero, 17:00h. C/Ntra Sra de la O

Navidad Joven, "Peta-Z y los Pica Pica"

8ª Semana - del 5 al 11 de enero

Lunes 5 de enero, 12:00h. Plaza de Andalucía

Entrega de llaves a los Reyes Magos

Lunes 5 de enero, 16:00h. Plaza de Andalucía

Salida de SS.MM. los Reyes Magos hacia Almacenes Municipales

Lunes 5 de enero, 18:00h. Almacenes Municipales - Avda. de Granada

Cabalgata de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente

Lunes 5 de enero, 22:00h. Plaza de Andalucía

Adoración al niño Jesús. Colabora A. de Belenistas "Caepionis"

Martes 6 de enero

Día de Reyes

Martes 6 de enero, 16:00h. Embrujo Café Copas

Tarde de Reyes, actuación de "Los abudavis"

