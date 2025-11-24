Belén viviente, zambombas, conciertos y mucho más en la programación de la Navidad en Chipiona 2025
El viernes 28 de noviembre tendrá lugar el encendido del alumbrado, uno de los momentos álgidos de la agenda
Belén viviente, zambombas, conciertos, pasacalles, musicales, Carrera de San Silvestre, Cartero Real, cabalgata y muchísimo más en la Navidad 2025 de Chipiona, en la costa noroeste. A continuación tienes, la programación completa para disfrutar de la época más bonita del año.
1ª Semana - del 17 al 23 de noviembre
Viernes 21 de noviembre, 20:00h. Castillo de Chipiona.
Presentación oficial de la Navidad
Sábado 22 de noviembre, 15:30h. Kiosko PAM.
Zambomba. "Villancicos Flamenco Cádiz" y "Peta-Z y los Pica Pica"
2ª Semana - del 24 al 30 de noviembre
Viernes 28 de noviembre, 17:30h. Plaza de Andalucía
Inauguración del poblado navideño
Viernes 28 de noviembre, 18:30h. Castillo de Chipiona
Pasacalles infantil
Viernes 28 de noviembre, 19:30h. Plaza de Andalucía
Inauguración del alumbrado
Viernes 28 de noviembre, 20:30h. Plaza de Andalucía
Actuación navideña "Ya llegó el turrón"
Sábado 29 de noviembre, 19:00h. Plaza de Andalucía
Zambomba Municipal, Actuación "Corralera". Colabora Acitur
Domingo 30 de noviembre, 12:00h. Castillo de Chipiona
Inauguración del Belén Municipal
3ª Semana - del 1 al 7 de diciembre
Viernes 5 de diciembre, 16:00h. Embrujo Café Copas
Zambomba "Los del patio"
Viernes 5 de diciembre, 19:00h. Parque de la Laguna
Zambomba Pastores de la Laguna, Actuación "Arza y toma"
Sábado 6 de diciembre, Musicalle 2025
KM4. 15:30H - Plaza de Abastos
Sin noticias de Gurb. 19:00h - C/Ntra Sra de la O
Magüe. 20:30h - Castillo de Chipiona
Organiza Delegación de Juventud
Sábado 6 de diciembre, 21:30h. Embrujo Café Copas
Zambomba "Aires del cambio"
Domingo 7 de diciembre, 19:00h. Palacio de Ferias y Exposiciones
Musical "María, elegida para dar esperanza". Organiza Delegación de Turismo
4ª Semana - del 8 al 14 de diciembre
Sábado 13 de diciembre, 16:00h. Embrujo Café Copas
Zambomba "Flamencos de la tata"
Sábado 13 de diciembre, 17:00h. C/Ntra Sra de la O
Navidad Joven, actuación de "Emrameta". Organiza Delegación de Juventud
Sábado 13 de diciembre, 20:00h. Santuario de Regla
Pregón de Navidad, "La chirigota del Kiski". Colabora A. de Belenistas "Caepionis"
Domingo 14 de diciembre, 13:30h. Santuario de Regla
Concierto de Navidad, "Antoñito Reyes".
5ª Semana - del 15 al 21 de diciembre
Sábado 20 de diciembre, 16:00h. Embrujo Café Copas
Zambomba
Domingo 21 de diciembre, 12:00h. Castillo de Chipiona
Belén viviente. Colabora A. de Belenistas "Caepionis"
6ª Semana - del 22 al 28 de diciembre
Lunes 22 de diciembre, 18:00h. Plaza Pío XII
Casa de Papá Noel. Organiza Delegación de Juventud
Miércoles 24 de diciembre, 16:30h. Embrujo Café Copas
Tardebuena, Ismael Pérez
Miércoles 24 de diciembre, 17:00h. C/Ntra Sra de la O
Navidad Joven, Actuación de "Emrameta". Organiza Delegación de Juventud
Sábado 27 de diciembre, 19:00h. C/Víctor Pradera
Actuación Banda Pop/Rock "Caballero's"
Sábado 27 de diciembre, 16:00h-20:00h. Flor de Chipiona Home, Calle Larga 87
Belén viviente
Domingo 28 de diciembre, 16:00h-20:00h. Flor de Chipiona Home, Calle Larga 87
Belén viviente
7ª Semana - del 29 de diciembre al 4 de enero
Lunes 29 de diciembre, 16:30h. Plaza de Abastos
XXXII San Silvestre Chipionera. Colabora Club Atletismo Chipiona
Miércoles 31 de diciembre, 13:00h. Embrujo Café Copas
Tardevieja, Actuación de "Kelay". Degustación de paella y huevos con cebolla
Viernes 2 de enero, 17:30h. Plaza de Andalucía
Cartera Real
Sábado 3 enero de enero, 17:00h. C/Ntra Sra de la O
Navidad Joven, "Peta-Z y los Pica Pica"
8ª Semana - del 5 al 11 de enero
Lunes 5 de enero, 12:00h. Plaza de Andalucía
Entrega de llaves a los Reyes Magos
Lunes 5 de enero, 16:00h. Plaza de Andalucía
Salida de SS.MM. los Reyes Magos hacia Almacenes Municipales
Lunes 5 de enero, 18:00h. Almacenes Municipales - Avda. de Granada
Cabalgata de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente
Lunes 5 de enero, 22:00h. Plaza de Andalucía
Adoración al niño Jesús. Colabora A. de Belenistas "Caepionis"
Martes 6 de enero
Día de Reyes
Martes 6 de enero, 16:00h. Embrujo Café Copas
Tarde de Reyes, actuación de "Los abudavis"
