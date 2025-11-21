Este es el chiringuito de Chipiona que abre todo el año y lo da todo en Navidad: más de una decena de actuaciones en directo
Aquí tienes la programación completa de música en directo que arranca el sábado 22 de noviembre
Ya sabe a mantecados, a turrón y a alfajor. Suenan villancicos y se reparten buenos deseos. En cada punto del mundo se celebra de una forma especial y diferente. En Jerez y Arcos afinan sus voces y apilan troncos de madera para las candelas. En Rota, el alumnado y la comunidad educativa del colegio Salesiano se preparan para su peculiar Belén Viviente de carácter solidario.
Chipiona ya celebró el pasado 15 de noviembre una de las zambombas más importantes de su calendario en la que actuó ‘Así Canta Jerez en Navidad’. En la localidad ultiman los detalles para el encendido del alumbrado navideño que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre.
El chiringuito chipionero Awa Surf & Break mantiene sus puertas abiertas todo el año y vive la Navidad con muchísimo entusiasmo. Para contagiar de buen rollo a sus clientes, ha organizado una programación de actuaciones en directo que nada tiene que envidiar a los verános épicos.
Las actuaciones están previstas de 17:30 a 19:00 horas, aproximadamente. La ubicación será a pie de playa en Awa o en Picoco, “según posibilidades”.
Programación de Navidad en Awa - Picoco (Chipiona)
- Sábado, 22 de noviembre. Alendoy (Jerez)
- Sábado, 29 de noviembre. Sones Nuevos
- Viernes, 5 de diciembre. Punto y Aparte (Jerez)
- Sábado, 6 de diciembre. Los Manteca (Jerez)
- Domingo, 7 de diciembre. Los Viandantes (Jerez)
- Lunes, 8 de diciembre. Alendoy (Jerez)
- Viernes, 12 de diciembre. Kelay.
- Sábado, 13 de diciembre. El Trompo.
- Sábado, 20 de diciembre. Los Manteca (Jerez)
- Sábado, 27 de diciembre. Los Viandantes (Jerez)
- Sábado, 3 de enero. Sones Nuevos
Noviembre navideño en Chipiona
El Ayuntamiento de Chipiona ha organizado un calendario de eventos navideños y estas son las citas más importantes del mes de noviembre.
- 21 de noviembre, a las 20:00h. Presentación de la Navidad en el Castillo de Chipiona.
- 28 de noviembre, a las 18:30 horas. Inauguración del ‘Poblado Navideño’ en la Plaza de Andalucía, que permanecerá abierto hasta el 3 de enero. Pasacalle infantil desde el Castillo, a las 19:30 horas se encenderá el alumbrado navideño y a las 20:30 h tendrá lugar la actuación ‘Ya llegó el turrón’.
- 29 de noviembre, Zambomba Municipal ‘Corraleas’ en la Plaza de Andalucía.
- 30 de noviembre, a las 12:00 horas. Inauguración del Belén Municipal en el Castillo, organizado por los Belenistas.
