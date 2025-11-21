Este es el chiringuito de Chipiona que abre todo el año y lo da todo en Navidad: más de una decena de actuaciones en directo

Ya sabe a mantecados, a turrón y a alfajor. Suenan villancicos y se reparten buenos deseos. En cada punto del mundo se celebra de una forma especial y diferente. En Jerez y Arcos afinan sus voces y apilan troncos de madera para las candelas. En Rota, el alumnado y la comunidad educativa del colegio Salesiano se preparan para su peculiar Belén Viviente de carácter solidario.

Chipiona ya celebró el pasado 15 de noviembre una de las zambombas más importantes de su calendario en la que actuó ‘Así Canta Jerez en Navidad’. En la localidad ultiman los detalles para el encendido del alumbrado navideño que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre.

El chiringuito chipionero Awa Surf & Break mantiene sus puertas abiertas todo el año y vive la Navidad con muchísimo entusiasmo. Para contagiar de buen rollo a sus clientes, ha organizado una programación de actuaciones en directo que nada tiene que envidiar a los verános épicos.

Las actuaciones están previstas de 17:30 a 19:00 horas, aproximadamente. La ubicación será a pie de playa en Awa o en Picoco, “según posibilidades”.

Programación de Navidad en Awa - Picoco (Chipiona)

Sábado, 22 de noviembre. Alendoy (Jerez)

Alendoy (Jerez) Sábado, 29 de noviembre. Sones Nuevos

Sones Nuevos Viernes, 5 de diciembre. Punto y Aparte (Jerez)

Punto y Aparte (Jerez) Sábado, 6 de diciembre. Los Manteca (Jerez)

Los Manteca (Jerez) Domingo, 7 de diciembre. Los Viandantes (Jerez)

Los Viandantes (Jerez) Lunes, 8 de diciembre . Alendoy (Jerez)

. Alendoy (Jerez) Viernes, 12 de diciembre . Kelay.

. Kelay. Sábado, 13 de diciembre . El Trompo.

. El Trompo. Sábado, 20 de diciembre . Los Manteca (Jerez)

. Los Manteca (Jerez) Sábado, 27 de diciembre. Los Viandantes (Jerez)

Los Viandantes (Jerez) Sábado, 3 de enero. Sones Nuevos

Noviembre navideño en Chipiona

El Ayuntamiento de Chipiona ha organizado un calendario de eventos navideños y estas son las citas más importantes del mes de noviembre.