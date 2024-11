Bodegas Tío Pepe entre las 50 bodegas mejores del mundo

Una de las paradas obligatorias de los visitantes de la ciudad de Jerez es conocer una de sus famosas bodegas, en este caso González Byass y su bodega en honor a su vino más peculiar, el Tío Pepe. ¿Y es que quién no ha oído hablar de esta bodega? Jerezanía por los cuatro costados y tiene una de las calles más bonitas y conocidas del mundo, la calle Ciegos, de revista. Tanto es así que otro año más es reconocida como una de las 50 mejores bodegas de todo el mundo por su enoturismo pueso que proporciona experiencias inolvidables que promueven la cultura del vino a nivel mundial.

Dentro del listado proporcionado por World's Best Vineyards 2024, esta conocida bodega se posiciona como la primera bodega de la Denominación de Origen Jerez que figura en la lista ocupando además, el séptimo puesto entre las bodegas españolas más destacadas. En concreto, la bodega se encuentraen la 34ª posición mundial.

La trayectoria de Bodegas Tío Pepe es reconocida por su capacidad para ofrecer a los visitantes una inmersión en la historia y la cultura del Jerez. Con casi dos siglos, la bodega se ha convertido en un emblema de la tradición vinícola andaluza y en un destino que cautiva por su autenticidad. Ubicada en pleno corazón de Jerez de la Frontera, la bodega se despliega en un conjunto arquitectónico que mezcla tradición y modernidad, invitando a recorrer sus viñedos, patios y callejuelas empedradas, como la emblemática Calle Ciegos, donde las hileras de barricas se integran en un entorno histórico.

La casa oficial del 'Sol de Andalucía embotellado' está diseñada para dar a conocer la singularidad de los vinos de Jerez tanto al apasionado de este caldo, como a los que desean descubrir el universo del Marco de Jerez.

¿Qué ofrece las Bodegas Tío Pepe?

Dentro de la propia bodega, se pueden hacer diferentes actividades. Esta programación incluye recorridos guiados por las bodegas centenarias, donde los visitantes pueden conocer los secretos de la elaboración de los vinos y brandies de Jerez, desde el viñedo hasta la bota. Además, se ofrecen catas de las distintas variedades de Jerez, acompañadas de explicaciones sobre la singularidad del sistema de criaderas y soleras, método tradicional de envejecimiento que caracteriza a estos vinos.

Además, también podrás disfrutar del restaurante Pedro Nolasco, situado dentro del recinto bodeguero. Conoce nuevas recetas, disfruta de la innovación en la cocina y de un maridaje perfecto con los vinos de la casa, potenciando el sabor de cada propuesta. También podrás alojarte en el primer alojamiento sherry del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe, que te ofrecerá las mejores vistas de la ciudad.

El nuevo reconocimiento de The World's Best Vineyards premia el esfuerzo constante de esta bodega jerezana por seguir manteniendo la autenticidad de Jerez. Este premio no solo es importante para González Byass, sino también para toda la ciudad de Jerez, ya que refuerza la posición del Marco de Jerez como uno de los destinos enoturísticos más atractivos del mundo. Bodegas Tío Pepe continúa atrayendo a visitantes internacionales que buscan no solo degustar excelentes vinos, sino también entender el profundo vínculo entre el Jerez y su tierra. Un destino perfecto para adentrarse en el mundo del Jerez, su cultura y su patrimonio.