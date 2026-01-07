Ni la Catedral, ni el Alcázar de Jerez: este es el extraordinario edificio jerezano más fotografiado, encargo de la familia Domecq
El icónico edificio es una de las obras proyectadas por el arquitecto sevillano Aníbal González y acoge un establecimiento hostelero
Así es el convento de clausura de Jerez del que más se habla estos días, proyecto del arquitecto sevillano Aníbal González
La opulenta Catedral de Jerez, el maravilloso Alcázar jerezano, el edificio que acoge a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, el Palacio del Virrey Laserna, la parroquia de San Miguel... El número de edificios realmente extraordinarios en Jerez resulta amplísimo. Casas señoriales, iglesias del medievo, sedes de oficinas públicas que son auténticas joyas arquitectónicas deleitan a cualquiera que pasee por la ciudad jerezana, sea turista o no.
Muchos de ellos ostenta una enorme relevancia histórica, así como un valor artísticoelevado, en muchos casos. Sin embargo, recientemente, uno de los inmuebles más atractivos y singulares de Jerez del que más se habla y menciona también redes sociales ni siquiera ha cumplido el siglo de vida. Y aún así, no cabe duda de que pasará a la historia. Se trata del magnífico edificio de El Gallo Azul. Situado en pleno centro de la ciudad, este inmueble se ha convertido, indiscutiblemente, en un emblemático icono arquitectónico de Jerez.
El icónico edificio El Gallo Azul
- Este edificio es un regalo de la familia Domecq a la ciudad con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. La intención era clara: para embellecer el cruce entre la calle Larga y la calle Santa María y dar la bienvenida con una copa de vino de Jerez a los visitantes que venían a la ciudad con motivo de la Exposición de Sevilla.
- El arquitecto sevillano Aníbal González (Sevilla, 1876 -1929), aceptó el encargo. Se trata del mismo arquitecto que proyectó la plaza de España de Sevilla y la Estación de Ferrocarriles de Jerez, otra de sus obras icónicas en Jerez. Las obras comenzaron en 1927 y finalizaron el año siguiente.
- Su planta circular, de corte clásico y neomudéjar, lo convierten en una edificación muy atractiva y singular. El ladrillo que lo viste es firma de su autor, Aníbal González. Un gran azulejo semicircular flanqueado por dos jarras de azucenas remata la fachada.
- Muchas personas ignoran el origen y la procedencia de su curioso nombre. El Gallo Azul se debe a una obra del pintor jerezano José Luis Torres que realizó para decorar el local y que, actualmente, sigue presidiendo el mostrador del edificio.
- En 1923, pasó a formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) como Bien de Catalogación General. Esta denominación obliga a sus propietarios, titulares de derechos y simples poseedores de los bienes "el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores y a comunicar a la Consejería competente en patrimonio histórico la realización de cualquier obra o intervención con carácter previo a las mismas".
- El Gallo Azul acoge un restaurante y gastrobar y es paso obligado en el centro histórico y comercial de Jerez y quizás por ello, es uno de los lugares más fotografiados.
