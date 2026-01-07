Ni la Catedral, ni el Alcázar de Jerez: este es el extraordinario edificio jerezano más fotografiado, encargo de la familia Domecq

La opulenta Catedral de Jerez, el maravilloso Alcázar jerezano, el edificio que acoge a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, el Palacio del Virrey Laserna, la parroquia de San Miguel... El número de edificios realmente extraordinarios en Jerez resulta amplísimo. Casas señoriales, iglesias del medievo, sedes de oficinas públicas que son auténticas joyas arquitectónicas deleitan a cualquiera que pasee por la ciudad jerezana, sea turista o no.

El Gallo Azul, uno de los edificios de Jerez más icónicos y fotografiados.

Muchos de ellos ostenta una enorme relevancia histórica, así como un valor artísticoelevado, en muchos casos. Sin embargo, recientemente, uno de los inmuebles más atractivos y singulares de Jerez del que más se habla y menciona también redes sociales ni siquiera ha cumplido el siglo de vida. Y aún así, no cabe duda de que pasará a la historia. Se trata del magnífico edificio de El Gallo Azul. Situado en pleno centro de la ciudad, este inmueble se ha convertido, indiscutiblemente, en un emblemático icono arquitectónico de Jerez.

El icónico edificio El Gallo Azul

Este edificio es un regalo de la familia Domecq a la ciudad con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 . La intención era clara: para embellecer el cruce entre la calle Larga y la calle Santa María y dar la bienvenida con una copa de vino de Jerez a los visitantes que venían a la ciudad con motivo de la Exposición de Sevilla.

con motivo de la . La intención era clara: para embellecer el cruce entre la calle Larga y la calle Santa María y dar la bienvenida con una copa de vino de Jerez a los visitantes que venían a la ciudad con motivo de la Exposición de Sevilla. El arquitecto sevillano Aníbal González (Sevilla, 1876 -1929), aceptó el encargo. Se trata del mismo arquitecto que proyectó la plaza de España de Sevilla y la Estación de Ferrocarriles de Jerez, otra de sus obras icónicas en Jerez. Las obras comenzaron en 1927 y finalizaron el año siguiente.

El Gallo Azul en Jerez. / Miguel Ángel González