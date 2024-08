El chiringuito de Chipiona que se ha ganado el corazón de David de María

El cantante jerezano David de María tiene en un chiringuito de Chipiona uno de sus lugares favoritos para comer y pasar un buen rato con los suyos. El local en cuestión es La Manuela, que está en la playa de las Tres Piedras de Chipiona. Este restaurante, que cuenta con actuaciones en directo, tiene un solete de Repsol.

David de María tiene debilidad, "desde hace muchos años", por este rincón regentado por Manuel Gutiérrez, a quien considera amigo. "No hay un verano que no me escape a degustar los maravillosos platos que nos brinda este icónico local a pie de playa", cuenta de María. Además, esa zona de Costa Ballena evoca recuerdos al artista: "aún se siente añeja, me recuerda a la de hace muchas décadas cuando nuestros padres nos llevaban de chiquillos".

Si hay algo que destaca David de María de La Manuela es "sus productos frescos del día y esos sabores multiculturales traídos de cualquier lugar del mundo y llevados a una cocina muy nuestra, muy gaditana, muy jerezana y muy andaluza". Al margen de una buena comida, lo que considera David de María clave del éxito de este negocio es "el equipo humano y al propio Manuel". De este último, celebra que siga cocinando las tortillitas de camarones y el morrillo de atún "con sus propias manos en la cocina". Para David de María no hay mejor plan de verano que una comer en este lugar y quedarse para disfrutar de algunas de las actuaciones en directo.

Horario de La Manuela y qué comer

Este chiringuito de Chipiona abre de 9 a 23 horas en horario ininterrumpido, exceptuando los miércoles donde el local cierra por descanso del personal. En la carta de este establecimiento se puede disfrutar de pescaíto frito típico de la zona, carnes y otros tipos de comida. Entre lo más destacado, revuelto de ortiguillas, arroz con puntillitas fritas, gyoza de langostinos y todas las piezas de atún rojo de almadraba de Petaca Chico.