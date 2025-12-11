Cobilandia, la casa más famosa de esta Navidad que deja a todos boquiabiertos, creada por un vecino de Jerez: “Os espero para brillar juntos”

Inauguración de Cobilandia, la casa de un jerezano residente en Cobisa que se puede visitar en Navidad.

Ya de pequeño le encantaba decorar con luces. “Es una pasión que tengo”, afirma Gino García, natural de Jerez, aunque reside en Toledo desde hace 13 años. El pasado día 22 de noviembre inauguró la decoración navideña de su residencia habitual dejando a todo el mundo boquiabierto. El inmueble se encuentra en el pueblo de Cobisa, de ahí que se llame Cobilandia, a cinco kilómetros de Toledo.

Gino García no se dedica profesionalmente a nada relacionado directamente con la decoración. Actualmente, se dedica al mundo audiovisual, creando contenidos para las redes de la Junta de Castilla-La Mancha.

La idea de esta locura navideña surgió el pasado año cuando este vecino de La Granja decoró mucho su casa. “Gustó mucho, así que me planteé que este año tenía que ir a más. Entonces decidí hacer algo que había visto mucho en las casa de Estados Unidos: un show, donde toda la casa se ilumina al ritmo de música”.

Dicho y hecho. Sin perder ni un sólo día, en enero, nada más recoger las luces del año anterior, se puso en marcha. Se hizo con un equipo procedente de Estados Unidos, dado que, en España no se comercializa, y se puso a crear.

Para Gino, han sido unos meses muy largos de ardua tarea en los que se ha sumergido en la creación, realizando diseños de las figuras, creando los personajes que cantan en el show y muchísima programación. El pasado 3 de octubre comencé a montar toda la iluminación en el exterior de la casa. "Me ha llevado casi dos meses de trabajo el colocar todo y que todo funcione perfectamente”, explica el ideólogo de Cobilandia.

El jerezano Gino García en su casa de Cobisa (Toledo). / Cedida

El resultado de ese trabajo es Cobilandia: una casa decorada con más de 25.000 luces led, un árbol de navidad que supera los cinco metros de altura, realizado con más de 400 botellas de plástico.

Lo mejor de todo es que cualquier persona puede visitarla. Cada día se realizan dos pases de 12 minutos a las 19:00 y a las 19:30 horas.

El Ayuntamiento de Cobisa ha colaborado en esta iniciativa particular, cortando la calle todos los días de 19:00 a 20:00 horas, para evitar el paso de los coches.

La repercusión mediática es proporcional al esfuerzo de Gino. La decoración navideña de su casa ya es famosa, pues de su creación se han hecho eco televisiones autonómicas y nacionales así como creadores de contenidos con enormes ejércitos de seguidores.

“Todos los días viene muchísima gente a la puerta de la casa y yo disfruto el doble al verlo. Después de tanto tiempo de trabajo, ver que la gente disfruta con esto, es una gran recompensa”, asegura a Diario de Jerez. “Os espero para brillar juntos”, es la invitación de Gino en redes sociales.