Concierto de Rey de Copas y Tributo a El Último de la Fila en La Guarida del Ángel, en Jerez

En los años 80 y 90 del pasado siglo, los éxitos de 'El último de la fila' sonaban en cualquier local. Este grupo musical de rock español formado por Manolo García (vocalista) y Quimi Portet (guitarrista), surgido en la ciudad de Barcelona fue durante dos décadas uno de los grupos musicales de mayor éxito, así como en diversos países de Hispanoamérica. En 1998, el grupo anunció su separación para emprender carreras en solitario. En diciembre de 2023, la banda lanzó Desbarajuste Piramidal, un disco donde regrabaron 24 de sus grandes éxitos con nuevas sonoridades.

Los Hombres Rana, tributo a El Último de la Fila, en la Guarida del Ángel.

Ahora, en Jerez, los seguidores y nostálgicos de este mítico grupo pueden disfrutar de la gran puesta en escena de 'Los Hombres Rana', tributo a 'El último de la fila'. Será en La Guarida del Ángel, un lugar mágico, "más que una sala de conciertos". Este concierto está previsto para el próximo sábado 7 de febrero, a las 22.30 horas. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros y 12 en taquilla.

Será el broche a un fin de semana increíble, cargado de buena música, ya que, el día anterior se celebrará otro concierto del grupo andaluz Rey de Copas, el viernes 6, a las 22:00 horas. En este caso el precio de la entrada es de 12 euros (anticipada) en Tikets&Roll.

Concierto Rey de Copas, en La Guarida del Ángel (Jerez).

La Guarida del Ángel se encuentra en calle Porvenir, en las entrañas del barrio de San Miguel, zona icónica, donde se ubica la casa natal de Lola Flores. En su programación también destacan las actuaciones de flamenco diarias que dan comienzo a las 19:00 horas, en un ambiente íntimo. Parte del encanto de La Guarida del Ángel radica en que el edificio es una emblemática casa-palacio del siglo XVI con más de 500 años de historia. A lo largo de los siglos ha funcionado como sinagoga, convento y orfanato antes de convertirse, desde el año 2000, en un referente cultural dedicado al flamenco, conciertos y espectáculos.