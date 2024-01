Dónde comer en Jerez, según Isidro López, chef del restaurante Tiemar y de las hamburguesas gourmet 'Loca'

Isidro López, chef de Tiemar, ha sido noticia recientemente por llevar su marca 'Loca', de hamburguesas gourmet, a las casas de los jerezanos con los 'Domingos Noches de Loca'. Su restaurante, ubicado en calle Rosario, 10, es uno de los más punteros en el último año. Presenta un nuevo concepto y una experiencia divertida para todos los sentidos con sus innovadoras propuestas. En esta ocasión, será el proppio chef quien hable desde el otro lado, como cliente y foodie, para recomendar los locales de Jerez, esos mismos que él frecuenta a lo largo de una jornada completa.

La mejor manera de comenzar un día cualquiera es el desayuno. Uno de los locales donde le gusta tomarlo es en el Café de Enzo, en calle Vicente Blasco Ibáñez. Suele tomar el mollete de carne mechá y queso. “Los cruasanes pequeños también”. De aquí destaca “el buen pan, buen producto y servicio”. Además, destaca la rapidez a la hora de ser atendido y la relación calidad precio.

En sus días libres no pierde la ocasión de tomarse una copita de amontillado con una tapita de zanahorias aliñadas cuando ya ha bebido el papa, como se dice coloquialmente. El lugar escogido por López es el Tabanco Las Banderillas, emblemático, muy tradicional en la ciudad.

Tras el tentempié, no duda en desplazarse a la zona rural de Jerez para darse un homenaje en la Venta Gabriel, en Cuartillos. Es un asiduo de este establecimiento desde 2018 porque le gusta la comida tradicional, en su opinión “bien hecha y es bien atendido”. “Manuel tiene allí tagarninas espectaculares, la carne en manteca o a la brasa que la hace de forma maravillosa”, subraya.

Consciente de que ha mencionado para desayunar el Café de Enzo, no le importa tomar la merienda en su vecino Krombol Bakery. De allí, dice que todo es maravilloso: “El servicio, la calidad, los cafés, los zumos, las tartas, las malteadas (batidos helados)…”.

Para terminar la jornada gastronómica recomienda La Carboná, que se encuentra en una histórica bodega, pero también Los Hermanos Carrasco. Resalta el buen hacer de sus responsables Juan Manuel y Pepe, así como la labor de Adrián en la sala. Tienes la opción de tapear o comer en el restaurante. Los platos preferidos para Isidro López son las gambas al ajillo, el jamón, el brioche de pringa, la cazuela de pulpo con alioli gratinado y la torrija de postre. “Me tratan muy bien. Ofrecen gran calidad y buen precio”. Tiene claro que su periplo gastronómico terminaría en el restaurante con un gin-tonic.

Dónde comer en una escapada

Además de los restaurantes de Jerez, Isidro López recomienda Mesón Sabor Andaluz, en Alcalá del Valle. No está presisamente a la vuelta de la esquina, pero el chef de Tiemar parece muy seguro de su elección: "Es uno de los sitios que me ha puesto los vellos de punta, donde he sentido que aquello era cocina de verdad. Pedro trabaja con productos kilómetro cero, el rabo de toro es increíble. Tiene tres o cuatro elaboraciones, lo recomiendo a quien le guste Jerez".