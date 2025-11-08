La ensaladilla de siempre en Jerez, pero como nunca la habías comido: “Es una fantasía”

Aunque hay cierto desacuerdo sobre el origen de este plato, se afirma que fue creado en Rusia por el chef ruso Lucien Olivier. Dependiendo de la tradición culinaria de cada región, ha evolucionado de manera diferente. Puede llevar ingredientes distintos, pero tradicionalmente incluye patatas y otras hortalizas cocidas, con mayonesa.

En la cocina jerezana la ensaladilla ocupa un lugar importante, ya que, es uno de los entrantes más populares. Por eso, no suele faltar en bares y restaurantes, algunos de los cuales elaboran su propia receta.

En el Bar Pochito (calle del Mar, 1), ubicado en el Parque Atlántico, la ensaladilla cosecha buena fama en apenas un año desde su apertura. Concretamente, se trata de la ensaladilla de cristal. Uno de los secretos de su delicioso sabor es que la elaboran en la cocina del local desde cero, de ahí su sabor auténtico.

Ensaladilla de cristal del Bar Pochito

En Pochito añaden a la ensaladilla de toda la vida un para de ingredientes con sabores potentes que casan de maravilla. Uno de ellos es la gamba de cristal frita. Éstas son idóneas para freírlas por su particular color blanquecino. “No es ni una cría de gamba blanca, ni un camarón. Es un marisco que se captura en aguas andaluzas, es típica nuestra, pero la gente no la conoce”, explican en un vídeo colgado en las redes sociales de Pochito. Además, se añade un huevo de campo frito y sal negra. Recomiendan que se mezcle todo bien antes de llevarlo a la boca para obtener un sabor espectacular y acompañarlo con una cerveza.

El veredicto de la clientela está claro: "Nos han atendido maravillosamente. La ensaladilla de cristal es una fantasía de plato que solo la puedes comer aquí. Hoy tenían gilda de pulpo, muy buena (...). La próxima vez probaremos la carrillada, el brioche y las albóndigas porque iban saliendo platos y tenían una pinta impresionante”, asegura Elvira.

Qué es Pochito

Plato Pochito, del bar homónimo ubicado en el Parque Atlántico, Jerez.

La duda sobre qué hace especial la ensaladilla de Pochito está resuelta. Sin embargo, muchos curiosos se preguntan qué significado tiene el nombre de este negocio familiar. El padre de Juan Panal, propietario del establecimiento, era conocido como Pocho. Así que él acabó siendo Pochito. Con este nombre también bautizaron al negocio y a uno de sus platos estrella, compuesto una base de patatas fritas, dos huevos y cuatro gambones al ajillo.