La época de guisos en Jerez: los mejores sitios para disfrutar de un buen plato de cuchara

Los guisos son uno de los remedios para combatir el frío que está por venir

¿Quién no recuerda aquel guiso que preparaba la abuela al volver de la escuela? Ella siempre repetía que no debía dejarse enfriar, porque solo recién hecho conservaba toda su gracia. Cada cucharada de un buen puchero tiene el poder de transportarnos a esos recuerdos familiares que aún laten en la memoria. Y ahora que el frío y el otoño se instalan, no hay mejor plan que dejarse arropar por los guisos de la ciudad, esos que reconfortan el corazón… y, por supuesto, el estómago.

El guiso más famoso de la zona: La berza jerezana

Entre todos ellos, destaca uno con nombre propio: la berza jerezana. Nacida como un plato humilde en las casas de campo, se cocinaba en grandes ollas para alimentar a familias enteras y jornaleros tras una dura jornada de trabajo. No seguía una receta fija, sino que se elaboraba con lo que había a mano: garbanzos, judías, verduras como col, acelgas, cardillos o calabaza. Para darle fuerza y sabor se añadían carnes de la matanza, como tocino, chorizo, morcilla o huesos con sustancia, que aportaban el "pringue", la parte más sabrosa del guiso.

Hoy en día se sigue preparando en reuniones familiares y se ha ganado un lugar destacado dentro del patrimonio culinario de la ciudad. Asimismo, existen muchos restaurantes en Jerez donde degustar este manjar, así como otros guisos también muy recomendables para sobrellevar el frío que el otoño deja entrar.

Talabar Jerez

Ubicado en plena calle Lancería, Talabar se ha ganado un lugar destacado entre los restaurantes de Jerez. Aunque su especialidad son las tapas tradicionales como las inconfundibles tortillitas de camarones o el siempre apetecible pescaito frito, muchos de sus clientes coinciden en señalar su berza jerezana como una de las mejores de la ciudad, calificándola de "exquisita" y "espectacular".

La carta no se detiene ahí: el rabo de toro, tierno y acompañado de una salsa que recibe constantes elogios, es otra de sus grandes estrellas. La carrillada, por su parte, emociona a quienes la prueban, hasta el punto de describirla como un plato "para echarse a llorar".

La berza jerezana de Talabar está "exquisita" / M.G.

Talabar abre todos los días en horario de 12:00 a 2:00, lo que lo convierte en una opción perfecta tanto para disfrutar de un almuerzo tradicional como para una cena con sabor andaluz.

La Marea de Marcos

En la calle San Miguel se encuentra La Marea de Marcos, un restaurante que aporta un marcado acento marino a los guisos tradicionales. Aunque en su carta no falta la clásica berza jerezana, lo que realmente enamora a quienes lo visitan es su guiso de chocos con patatas fritas, considerado una auténtica delicia. Otro de sus imprescindibles es la alcachofa guisada, un plato que muchos clientes sitúan entre los must de la casa y que convierte cada visita en una experiencia para repetir.

Los chocos con patatas son la especialidad de La Marea de Marcos / M.G.

El restaurante abre de martes a domingo, con horario de 13:00 a 16:00 entre semana, los sábados y domingos de 13:30 a 16:00 y, en horario de cenas, de 20:30 a 23:00.

Bar Camino del Rocío

Ubicado en la calle Cádiz, Camino del Rocío se ha consolidado como una de esas direcciones imprescindibles para quienes disfrutan de la cocina casera con sabor auténtico. Una de sus mayores sorpresas son los guisos del día, que cambian constantemente y hacen que cada visita sea diferente: desde una reconfortante fabada hasta un cocido que evoca la tradición familiar, pasando por unos originales garbanzos con langostinos que unen la esencia del mar con la fuerza de la tierra.

Fabadas, cocidos, guisos y un infinito etcétera de platos de cuchara ofrece Camino del Rocío cada día / M.G.

La carta también reserva otros platos que despiertan entusiasmo entre los comensales. Sus alcachofas al ajillo, tiernas y aromáticas, son una de las opciones más solicitadas, mientras que el solomillo al Oloroso destaca por su jugosidad y por la intensidad que le aporta este vino tan representativo de Jerez. Cada propuesta está pensada para ser disfrutada sin prisas, en un ambiente cercano y acogedor.

El restaurante abre de lunes a sábado de 7:00 a 20:00, ofreciendo desde desayunos tempraneros hasta almuerzos completos. Los domingos permanece cerrado.

Casa Sánchez

Casa Sánchez se ha ganado una excelente reputación gracias a su famoso menudo con guisantes, un plato que conquista a todo el que lo prueba. En su carta tampoco falta la tradicional berza jerezana ni una carrillada que muchos clientes califican de "tremenda". A estas especialidades se suman clásicos muy gaditanos como las patatas aliñadas, frescas y llenas de sabor, y las pavías sanluqueñas, crujientes por fuera y jugosas por dentro, que reciben constantes elogios.

El menudo es uno de los platos más apreciados de Casa Sánchez / M.G.

El restaurante se encuentra en la calle Circo y abre de miércoles a domingo en horario de 13:00 a 18:00. Para quienes prefieren disfrutar de la cena, también abre de 20:30 a 00:00, salvo los domingos por la noche, cuando permanece cerrado.