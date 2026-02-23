El Quinto Pino, de Chipiona: está en un pinar, cerca de la playa y es un Restaurante Guía Repsol
La prestigiosa guía destaca sus "guisos caseros, mariscos y pescados, carnes ibéricas y un celestial tocino de cielo"
Nueva apertura en Jerez: el sushi se abre paso en la tierra de la berza y los chicharrones
No sólo de chiringuitos vive Chipiona. Este municipio costero de la provincia de Cádiz tiene vida más allá del verano, y qué vida... Año tras año se consolida como destino para los visitantes y turistas también en otoño e invierno. Sus alicientes son muchos y variados. Goza de maravillosas zonas verdes, museos como el del Moscatel o el Centro de Interpretación de Rocío Jurado y una gastronomía envidiable servida en establecimientos abiertos todo el año, cuyo prestigio y buen hacer son avalados por expertos.
Restaurante El Quinto Pino se ha convertido en uno de los abanderados de la hostelería chipionera. Un año más vuelve a ser un Restaurante Guía Repsol. La guía distingue con dicho título aquellos establecimientos "donde la calidez se contagia y la cocina con corazón se siente en platos y tapas. Ese restaurante en el que la fidelidad de la clientela y el producto sincero presagian una grata experiencia que se complementa con una oferta de vinos sencilla pero adecuada".
En concreto, la Guía Repsol destaca del restaurante El Quinto Pino su emplazamiento y el ambiente: "Un local tranquilo rodeado de pinos cerca de Costa Ballena". Por otro lado, obviamente, su carta donde encuentras "guisos caseros, mariscos y pescados, carnes ibéricas y un celestial tocino de cielo". Sus comensales repiten gracias a la cocina marinera, mediterránea y casera con huerto propio y una terraza rodeada de pinares, ideal para toda la familia. Todo esto, además, estando ubicado en la carretera A-491, muy cerca de la playa Las Tres Piedras, de Chipiona.
En sus orígenes, nació como venta que ha ido evolucionando a hostal con restaurante. Hoy día, resulta incuestionable su experiencia y saber hacer tras décadas ofreciendo las mejores recetas de la gastronomía tradicional gaditana, con productos de calidad del mar y la huerta de Chipiona.
"El servicio genial, y la comida de primera. Pedimos unos langostinos y eran excepcionales. Las acedías y los salmonetes frescos frescos y super bien fritos, y el plato estrella bogavante con patatas fritas y huevo frito, espectacular. No es barato, pero es que estás pagando productos top ten!!!", comenta Manuel acompañando la reseña de la máxima valoración.
