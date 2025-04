La famosa rotonda de Michelín de Jerez: esta es su historia

Esta es una de las rotondas más famosas de Jerez debido a su ubicación, ya que está situada en uno de los accesos de la ciudad y se ha convertido en un punto de referencia y encuentro, sobre todo durante la celebración del Gran Premio de Moto GP en Jerez y especialmente para los amantes del motor y para quienes se desplazan al Circuito de Jerez Ángel Nieto.

Para muchas personas que visitan Jerez y sobre todo vecinos de otras localidades, Jerez es la ciudad de las rotondas. Cierto es que se encuentran muchas en sus diferentes vías, unas más curiosas que otras. Quizá la conocida como rotonda del Michelín, situada en la avenida de La Granja, sea una de las más llamativas por las dimensiones de su muñeco y por la historia de su origen.

¿Por qué hay un muñeco Michelín en una rotonda de Jerez?

Hay que recordar que la escultura fue instalada en la rotonda en 2008 y desde entonces, se ha convertido en seña de identidad de la ciudad. La suya es la historia de una deuda no saldada en tiempo y forma, ya que su instalación en Jerez sirvió de compensación a la firma francesa de neumáticos.

Con la colocación de dicho muñeco en la rotonda "se firmó la paz". Para evitar posibles demandas judiciales, el Ayuntamiento de Jerez aceptó entonces ubicar el muñeco en una rotonda de acceso a la ciudad durante 10 años. Dicho acuerdo se renovó posteriormente en junio de 2018. En aquel entonces, la junta de gobierno local aprobó un convenio de patrocinio entre el Ayuntamiento y Michelin España Portugal SA para el engalanamiento, conservación y tematización de la rotonda con la figura comercial Bibendum.

El muñeco Michelín era de Jerez

Ya conoces por qué el muñeco Michelín preside en una de las entradas de Jerez pero, ¿conoces su historia o alguna vez te has preguntado por qué la imagen de marca de una de las empresas de neumáticos más conocidas del mundo es blanca y no negra como los productos que venden? No te pierdas ni un detalle porque te lo contamos todo. Además, el muñeco Michelín, es jerezano. Sí, como lees, de Jerez de la Frontera.

Su nombre, Manuel García. Tras buscarse la vida en cada rincón de la ciudad, decidió emigrar hacia América y 'buscarse la vida como la Paquera'. Así consiguió trabajar para los dos empresarios más conocidos, por aquel entonces, en Estados Unidos, los hermanos Michelín.

Estos hermanos tuvieron la genial idea de crear una imagen de marca para promocionar sus productos, los neumáticos. Tras ver en una esquina una pila de neumáticos pensaron que si le añadían brazos y cabeza, parecería un hombre. 'La mejor forma de humanizar la marca y acercarnos a los futuros clientes'. ¿Y qué es una empresa sin una buena imagen de marca? Nada. Así surgió Bibendum en 1898, conocido por todos como el muñeco de Michelín, que tras darle un toque más humano, conseguían transmitir sus valores principales: durabilidad, resistencia y fuerza

Manuel García, que andaba tras las ideas de los hermanos Michelín, se ofreció para ser la imagen de marca y recorrerse los Estados Unidos promocionando Michelín. Además de eso, el jerezano aprovechó la oportunidad para promocionar al otro lado del charco su propia tierra, Jerez de la Frontera, a través de historias que englobaban las tradiciones de la ciudad de Jerez y de su comunidad autónoma, Andalucía.

Michelín comenzó a transformarse en una nueva imagen, mejorando como el vino, y lo que al principio parecía una imagen de terror con la que los niños huían de los actos promocionales, comenzó a convertiese en una imagen más 'amigable' para la vista.

¿Por qué tiene color blanco en vez de negro como los neumáticos?

La respuesta es curiosa y la da la propia marca de Michelín. Los neumáticos en el siglo XIX eran artículos de lujo y como tal se vendían envueltos en papel de seda blanco. Durante el pasado año 2000 el muñeco Michelín fue proclamado como mejor logotipo del mundo y Salvador Dalí lo consideró como una obra comercial perfecta.