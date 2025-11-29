Gloria Camila y Rocío Flores, de celebración en la Zambomba de Jerez: "Hoy la vida me sabe mejor. Toca celebrar"

El primer fin de semana de zambombas de Jerez no decepcionó en cuanto a su repercusión y afluencia de público. Esos días, pasaron por Jerez rostros conocidos del mundo del deporte y de las dos ruedas como los pilotos de Moto GP Aleix Espargaró y Jorge Martín. Ambos asistieron a una boda en Bodegas Luis Pérez y el día antes se pudo ver al catalán con su pareja por las calles del centro con el alumbrado navideño recién encendido. En concreto, en plaza Plateros y junto a la Catedral de Jerez.

La ex nuera de Isabel Pantoja, Irene Rosales, también disfrutó como una enana con un grupo de amigas de la Zambomba de Jerez. En sus redes compartió imágenes de momentos divertidos junto al lago azul y en calle Corredera.

La fiesta de la Navidad en las calles de la ciudad jerezana continúa y cientos de personas se animan a venir para sumarse a la zambomba, Bien de Interés Cultural desde 2015, también declarada Fiesta de Interés Turística de Andalucía. El pasado viernes 28 de noviembre, se sumaron a la Navidad de Jerez otros rostros conocidos: Gloria Camila, hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, y Rocío Flores, nieta de La Más Grande, hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ambas inseparables.

Story de Rocío Flores en una zambomba de Jerez.

Las dos jóvenes se dejaron ver por el centro de la ciudad degustando vino de Jerez. Así lo mostraron en sus respectivos perfiles sociales. “Hoy la vida me sabe mejor. Toca celebrar”, son las palabras que la hija de Rocío Carrasco compartía en una imagen donde se ven varias copas brindando en una zambomba tradicional, como se aprecia en el fondo desenfocado.

Story publicada por Gloria Camila en calle Ramón de Cala, Jerez.

Puede que la celebración a la que hace alusión se deba a que los productores de la docuserie protagonizada por su madre, Rocío Carrasco, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, han sido condenados este jueves a dos años de prisión y una indemnización de 200.000 euros por la difusión de un informe judicial en el que se desvelaba datos médicos y forenses suyos siendo aún menor de edad.

Gloria Camila también compartió una imagen del retrado de Lola Flores en la calle Ramón de Cala.

Sin duda, una gran campaña que difunde la marca Jerez.