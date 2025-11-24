Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, se lo pasa en grande el primer fin de semana de zambombas en Jerez 2025

Jerez no baja el listón. El encendido del alumbrado ha superado todos los pronosticos de número de asistentes. La ubicación de este año en la Alameda Cristina llegando hasta la Porvera, y la actuación de 'Así Canta Jerez en Navidad' han resultado todo un acierto. Desde el viernes 21 de noviembre Jerez suena a zambomba y a ella se han animado a venir desde diferentes puntos de España personas de todos los perfiles. Y esto sólo acaba de empezar.

Entre quienes no han faltado este primer fin de semana de zambombas, hay algunas caras conocidas. Una de ellas es la exmujer de Kiko Rivera, nuera de la tonadillera Isabel Pantoja, Irene Rosales. La joven que protagoniza portadas de revistas junto a su nuevo amor, ha disfrutado del ambientazo de Jerez a un mes de la Nochebuena. Parece que ha aparcado durante unas horas sus polémicas en los medios del corazón para pasarlo bien con un grupo de amigas en las calles del centro de la ciudad jerezana.

Irene Rosales, ex de Kiko Rivera, con un grupo de amigas en las zambombas de Jerez.

La propia Irene Rosales ha compartido en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 729 mil seguidores, algunos instantes de esta escapada en la que se le relajada y alegre, algo que ha refrendado con las palabras de su post en el que reza: "Fin de semana lleno de buena vibra y muchas risas. Con ellas al fin del mundo". En el carrusel de imágenes aparece posando catavino en mano en calle Lancería con Doña Blanca de fondo desenfocada y en calle Corredera. En algunas de ellas comparte protagonismo con sus amigas y queda claro que han venido a darlo todo, pues no les falta un detalle: diadema con motivos navideños, panderetas, globos, risas y vino. La banda sonora escogida para la publicación es de 'Así Canta Jerez en Navidad', el grupo de Luis de Perikín. En las stories ha subido vídeos de los cánticos en las calles jerezanas.

Irene rosales junto a una amiga en las zambombas de Jerez 2025.

La publicación cuenta con más de 8.300 Me gusta y 92 comentarios, tan sólo 10 horas después de su publicación. Algunas de las personas que la comentan aseguran haberla visto en Jerez.

Y después de la Zambomba de Jerez...

No resulta una locura afirmar que la exmujer de Kiko Rivera pasó un gran día en Jerez, viviendo en primera persona con la compañía de amigas la experiencia de la Zambomba de Jerez, declarada Bien de Interés Cultural justo hace diez años. Pero todo lo bueno se acaba y el domingo volvió a la realidad. En televisión se insinuaba que las fotos que la sevillana y Guillermo, su nueva pareja, protagonizan en las portadas de las revistas son pactadas. Rosales ha llamado al programa e intervino en directo para desmentir las insinuaciones: "Ahora estoy viviendo un momento muy bonito y no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo".