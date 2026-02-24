La gran galería al aire libre de Jerez acoge los 'Colores del mundo', de la prestigiosa ‘National Geographic’

Este emplazamiento, centro neurálgico de Jerez, acoge ferias, actuaciones, conciertos, manifestaciones y exposiciones al aire libre como la que se puede disfrutar estos días: ‘Colores del mundo’, organizada por Fundación “la Caixa”. Esta muestra fotográfica e itinerante permanecerá en la Plaza del Arenal desde el 23 de enero hasta 1 de marzo.

Está formada por más de cuarenta paneles, donde el público podrá descubrir los colores que dan vida a los variados paisajes de nuestro planeta a través del objetivo de prestigiosos fotógrafos de ‘National Geographic’.

Las imágenes de gran formato son un homenaje a la diversidad de ambientes, parajes, tradiciones y culturas del mundo que se localizan en lugares que van desde Papúa Nueva Guinea a Chile, pasando por India o República Democrática del Congo.

'Colores del mundo', exposición itinerante de National Geographic en la plaza del Arenal de Jerez. 2 / @MLUISAPARRA

‘Colores del mundo’ profundiza en la capacidad que tienen los colores para influir en las emociones del ser humano y transmitir sensaciones. Con esta perspectiva, el color es el hilo conductor de un relato trazado con diferentes intensidades, matices y contrastes que invita a la reflexión sobre los elementos que componen la naturaleza, su poder y belleza.

Esta paleta de colores pretende inspirar y conmover al visitante, despertar su curiosidad y transmitir el valor de los colores dentro de un código que compone un lenguaje propio y simbólico. Esta comunicación se realiza al aire libre, en un diálogo que la muestra mantiene con el espectador en pleno corazón de la ciudad para poner la mirada en diferentes puntos de la Tierra.

'Colores del mundo', exposición itinerante de National Geographic en la plaza del Arenal de Jerez. 3 / @MLUISAPARRA

Las instantáneas han sido captadas con excepcional maestría por fotógrafos de renombre y plasman las tonalidades cálidas de los atardeceres, los tonos más fríos del amanecer, los intensos verdes de los campos, el dorado de las hojas en otoño o los vibrantes colores de animales singulares.

Entre los autores de estas impactantes fotografías se encuentran los ‘multipremiados’ Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lynn Johnson, Jodi Cobb, Paul Nicklen o Frans Lanting.

Con este tipo de iniciativas, se establece el objetivo de convertir espacios de la vida pública en museos temporales, divulgar el conocimiento y facilitar el acceso a la cultura de forma libre; parámetros que están en consonancia con los valores que defiende la ‘Candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031’.

Centro neurálgico de Jerez

La plaza del Arenal, actual centro neurálgico de la ciudad, ha dado la bienvenida a monarcas como los Reyes Católicos, Felipe V, Carlos III, Isabel II o Alfonso XII fueron recibidos en ella. En el centro de la famosa plaza se encuentra un colosal monumento a Miguel Primo de Rivera desde 1928 el cual contiene una cápsula del tiempo. Más tarde fue retirado, restaurado y recolocado durante el remodelado de la plaza a principios del siglo XXI, generando cierta polémica por su vinculación con el franquismo. Sin embargo, al haber sido dictador hasta el año 1930 queda fuera del ámbito de la Ley de Memoria Histórica, que hace referencias a partir del año 1931.