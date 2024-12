Este es el grupo de zambombas de Jerez que te invita a cantar sus villancicos con un código QR

Dejarse la voz cantando los villancicos más tradicionales y populares de Jerez ahora es muy sencillo. Sobre todo si estás viendo al grupo Tembleke, que te invitarán a participar de su zambomba de la mejor manera posible. ¡Solo te hacen falta ganas de participar y pasarlo bien! Dos cosas fundamentales si vienes a Jerez para disfrutar de esta tradición tan especial que engalana todos los meses de diciembre a la ciudad.

Este grupo jerezano, formado por 9 jóvenes con ganas de divertirse y adornar la Navidad con sus voces, llenan de alegría cada rincón de Jerez. ¡Y de mucho cachondeo! Y eso lo consiguen haciendo una reunión donde cabe todo el mundo. "En Tembleke intentamos siempre que nuestras actuaciones durante las zambombas sean lo más participativas posible como eran antiguamente. Eso es lo que nos gusta", explica Eva Castaño, madre de tres integrantes del grupo.

Tembleke abrió su temporada de zambombas 2024 en uno de los pueblos vecinos, Benalup Casas-Viejas, al que han vuelto otro año más "con ganas de transmitir como se vive una zambomba en Jerez". Y es que hacer que la gente participe cantando con ellos es muy sencillo. ¡Han diseñado un código QR para que mientras los veas actuar puedas descargarte su propio cancionero!

"El año pasado lo pensamos pero no se terminó de hacer y este año no lo hemos podido dejar pasar. Hemos hecho nuestro propio cancionero con los villancicos más trabajados. En Tembleke tenemos conocimientos de muchísimos villancicos antiguos que se han ido transmitiendo de padres a hijos y siempre intentamos mantener la Navidad de siempre. La tradición".

Con este código QR podrás descargarte en el momento el libreto de villancicos populares de este grupo mientras los escuchas y ya no saber las letras no te servirá de excusa. "Sin duda alguna, ha sido un acierto. Estos días han venido muchas personas de fuera que no se saben las letras y que puedan descargarlos en el momento y seguirnos es muy buena idea. La gente lo agradece y nosotros notamos mayor participación".

Y ahora que ya lo sabes, ¡no te los puedes perder! Si te los encuentras por las calles y plazas de Jerez, tienes tu hueco para dejarte la voz cantando la Navidad de Jerez.