Halloween 2025 en Chipiona: el Laberinto del Terror y la tarde de 'Santos y Calabazas' prometen diversión para toda la familia

La noche más esperada del otoño llega a Chipiona con una programación especial llena de miedo, diversión y tradición. El próximo viernes 31 de octubre, la localidad vivirá una tarde de auténtico terror con la tercera edición del Laberinto del Terror, una de las actividades más exitosas de los últimos años, y con la jornada festiva 'Santos y Calabazas', que llenará de vida la Plaza de Abastos con talleres, música, degustaciones y concursos.

Ambas iniciativas, organizadas por las delegaciones de Fiestas y Comercio del Ayuntamiento de Chipiona, ofrecerán propuestas pensadas para todas las edades, uniendo el espíritu de Halloween con las tradiciones locales vinculadas al Día de Todos los Santos.

El Laberinto del Terror vuelve al Colegio Maestro Manuel Aparcero

El Laberinto del Terror regresa por tercer año consecutivo al Colegio Maestro Manuel Aparcero, convertido en un escenario de miedo y misterio. Esta actividad, que se ha consolidado como una de las favoritas del público, abrirá sus puertas el viernes 31 de octubre de 19:00 a 21:00 horas, con entrada gratuita y acceso libre hasta completar aforo.

El recorrido contará con una ambientación terrorífica, personajes caracterizados y un entramado de pasillos que pondrán a prueba el valor de los participantes. Inspirado en las clásicas casas del terror, este laberinto combina efectos visuales, sonido y escenografía para crear una experiencia inmersiva que promete sorprender tanto a pequeños como a adultos.

La primera parte del recorrido estará adaptada a los más pequeños, con un ambiente más suave y divertido, mientras que la segunda mitad ofrecerá una versión más intensa para jóvenes y adultos que busquen emociones fuertes. Con esta estructura, la actividad se convierte en un plan familiar ideal para disfrutar del Halloween de manera segura y original.

La organización, impulsada por la Delegación de Fiestas y con la colaboración de 100x100 Unidos por Chipiona, anima a todos los vecinos a participar disfrazados y a vivir una tarde de auténtico miedo en un entorno controlado y lleno de creatividad.

'Santos y Calabazas': una tarde de tradición y Halloween en la Plaza de Abastos

La celebración continuará en el corazón del municipio con la jornada “Santos y Calabazas”, una cita que une la tradición del Día de Todos los Santos con la modernidad de Halloween. Desde primeras horas de la tarde, la Plaza de Abastos se transformará en un espacio festivo lleno de color, música y actividades para todas las edades.

El programa incluirá degustaciones de productos típicos, como dulces caseros y especialidades de temporada, así como talleres de repostería terrorífica, tallado de calabazas y pintacaras para los niños. Los asistentes podrán disfrutar también de animación con charanga, actuaciones musicales y un concurso de disfraces con premios para los más originales.

Programación del evento 'Santos y Calabazas' organizado por la Delegación de Comercio / Turismo de Chipiona

El ambiente musical estará amenizado por las actuaciones de Antonio Reyes, el grupo Peta Zeta y Los Pica Pica, que pondrán ritmo y diversión a una tarde que promete convertirse en una cita imprescindible del calendario festivo chipionero.

La actividad, promovida por la Delegación de Comercio, busca fomentar la participación ciudadana y dinamizar el comercio local, invitando tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar del centro urbano en una jornada pensada para el disfrute en familia.

Chipiona se consolida como uno de los municipios de la Costa Noroeste con una oferta más completa para Halloween. Ambas propuestas combinan el espíritu festivo, la creatividad y la participación ciudadana, ofreciendo a vecinos y visitantes una alternativa cultural y divertida para celebrar la víspera de Todos los Santos.