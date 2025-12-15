Rosalía no lo ha inventado todo: esto es lo que opina José Mercé de la cantante catana y su incursión en el flamenco

Jerez, Andalucía y España son cuna de enormes artistas. En esta tierra se cultiva un arte que no se halla en otras partes del mundo. De hecho, es uno de los grandes atractivos turísticos, pues mucho visitantes que llegan anhelan disfrutar de un espectáculo, sobre todo, flamenco.

En estos días en los cuales nos hemos acostumbrado a la nueva imagen de la artista catalana Rosalía con su aureola rubia en el pelo, que ya muchos y muchas se saben las letras de sus canciones, o, al menos, de lo que hablan y que ha batido varios récords consecutivos, otros artistas también sacan nuevos trabajos. Es el caso del jerezano José Mercé, que publica 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'. En este disco rinde tributo al compositor Manuel Alejandro quien, dicho sea de paso, mantiene una gran relación con Rosalía que le ha puesto voz a de sus exitosos temas.

Mercé también realiza un tour por los medios de comunicación para promocionar este trabajo. En las sucesivas estevistas, responde a todas las preguntas y expresa su opinión con la naturalidad que le caracteriza. Entre otros temas ha abordado temas como la innovación en el flamenco y las incursiones de la catalana en este arte, como algunos lo llaman, la 'apropiación cultural'. El veterano artista, alaba el talento de Rosalía, como no puede ser de otro modo, pero sin querer ser presuntuoso, dice, "Rosalía tiene un gran talento, pero mucho de lo que hace ella ahora ya lo hice yo antes en Orpandó con, Antonio Orozco", afirma en una entrevista concedida aun periódico nacional. Mercé considera que hubo un tiempo en el que esta artista sí hizo flamenco, pero "ya no le queda casi nada", a su juicio.

El jerezano que ya ha cruzado el umbral de los setenta, echa un vistazo al panorama de cantaores flamencos actuales y sentencia: "Falta un poco de personalidad. En mi época escuchabas a uno, escuchabas a otro y sabías quiénes eran, y hoy en día te cuesta más trabajo reconocerlos", opina en otra entrevista en la cual deja claro cuál es la Santísima Trinidad del cante de todos los tiempos para él: "Mairena, Caracol y Camarón. Tres cimas".

Mercé a Manuel Alejandro

Pese a compartir la misma cuna, José Mercé nunca había cantado por Manuel Alejandro, su paisano. Ahora, con su nuevo trabajo el cantaor ha buscado en el cancionero español para rendir triburo al compositor: 'Se nos rompió el amor', 'Soy Rebelde' o 'Te desean', éxitos atemporales que cantados por varias generaciones son versionados por el rompedor cantaor del barrio de Santiago. "Gracias, querido José, por fundir en tu corazón, con tanto arte y sabiduría, mis sentimientos más profundos con esos jondos y nobles cantes que hicieron, desde siempre, vibrar al mío”. Estas son las palabras de agradecimiento del homenajeado, el gran Manuel Alejandro.