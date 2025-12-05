La influencer Casilda Finat y Misión Nazaret, de Jerez, se unen en Navidad: "El verdadero regalo es él"

Hace unos días, el moviliario urbano, las fachadas de las tiendas, los autobuses, todos estaban empapelados con la publicidad del Black Friday, un día muy señalado para los consumidores, dado que, supuestamente, se benefician de descuentos en muchos artículos. Ya inmersos en plena Navidad, las luces, las guirnaldas y los motivos navideños predominan en los escaparates.

En la fachada de las nueve tiendas de Casilda Finat que están repartidas por toda España ahora cuelga un cartel que podría considerarse casi revolucionario. En esta época del año de consumismo exacerbado, choca toparse con dicho cartel en el que se aprecia un nacimiento en acuarela, obra de la ilustradora jerezana, Bego Díez, Misión Nazaret. Sobre el Nacimiento puede leerse: "El verdadero regalo es Él". Y justo debajo, a los pies de María, José y el niño Jesús, una pregunta: "¿Te atreves a dejarlo entrar? ¡Feliz Navidad!".

La misma empresaria ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram para mostrarlo. "Muchas veces vamos como locos en Navidad buscando regalos sin darnos cuenta de que tenemos que recibirle a él que es el verdadero regalo de la Navidad", afirma Finat, quien aprovecha las redes para promocionar sus famosos diseños de joyas, pero donde también comparte sus reflexiones religiosas y espirituales. En esta ocasión, ha contado con una ilustración de la artista jerezana para transmitir un mensaje navideño. sin duda, esta obra jerezana llegará a muchas personas, ya que, Casilda Finat cuenta en Instagram con, nada más y nada menos que, 295 mil seguidores.

Misión Nazaret

La imagen de esta 'campaña' fue realizada por la firma jerezana Misión Nazaret, de Bego Díez, quien ha agradecido en sus stories el encargo de la influencer. El nombre de la firma es en homenaje a la Madre Nazaret, religiosa misionera de Jesús María en Haití, "a la que he querido y quiero con todo mi corazón". Díez relata que en su primer viaje a ese país, la misionera fue quien la animó a dibujar para que las señoras de los talleres pudieran bordar esos dibujos en los manteles que luego traería a España para venderlos y con eso poder ayudar a las familias haitianas. "Lo primero que dibujé fue un Nacimiento, Jesús, María, San José, la mula y el buey."

Misión Nazaret.

Al igual que otros proyectos, Misión Nazaret es fruto de la pandemia de la Covid-19. "Se hizo imposible continuar con esta ayuda, pero había algo que si podíamos hacer, rezar por ellos y... ¡dibujar me ayuda a rezar! Así que los dibujos empezaron a ser cada vez más y más, cada día pintaba el santo del día o lo que venía al corazón. De esos dibujos surgieron los primeros encargos y poco a poco nació Misión Nazaret, un proyecto de dibujo y oración para ayudar a la misión".

Aristócrata e influencer

Casilda empezó como hobby diseñando algunos anillos que hicieron furor entre sus amigas, entre ellas Tamara Falcó y la jerezana y también diseñadora, Inés Domecq. y decidió lanzarse a la aventura empresarial hace 12 años. Finat, ferviente religiosa, se ha convertido a un tiempo en 'influencer' y en una de las empresarias con más tirón en el mundo de los complementos de moda. También comparte sus trucos de estilo lo que la ha convertido en un referente. Además, vive con gran naturalidad llevar el título de Vizcondesa de Rías desde que en 2018 su padre se lo cedió.