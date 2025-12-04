La Micaela, La Mariquilla, El Carbonero visitarán las Zambombas de Jerez: "Nos hace felices llevar nuestros villancicos a la calle"

El elenco de 'Entre Candela y Compás', en uno de los ensayos.

“Queremos transmitir el sentimiento de pertenencia a nuestra tierra. Los que no son de Jerez, le tienen cierto cariño a nuestra ciudad. Somos todos muy jerezanos”, este es el objetivo de ‘Entre Candela y Compás’, la recreación teatral itinerante que dará vida a La Micaela, La Mariquilla, El Carbonero y a otros personajes de los villancicos más populares de Jerez.

El elenco está formado por estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Sevilla (ESAD), con edades comprendidas entre los 19 y los 27 años, naturales de Jerez, Sevilla y Mérida: Paula Castez, Manuela Bernal, Julia Flores, Curro Holgado, Daniel Doncía (Mérida), Ana Lovera (Córdoba), José Carlos Toledano (Sevilla).

“Un día de agosto se me ocurrió utilizar a los personajes de los villancicos para que ellos contasen sus propias historias”, cuenta Castez, una de las jerezanas integrantes del reparto. La actriz compartió la idea con el resto de actores y actrices que forman parte del elenco.

Entre todos se lanzaron a crear un proyecto teatral propio. Optaron por el teatro callejero “que no se ve mucho en Jerez” y consideraron que la Navidad era un buen momento. Decidieron que no querían inventar nada nuevo sino utilizar los villancicos y la zambomba que en los últimos años atrae a mucho público. La idea inicial era que cada actor representara su monólogo en un punto distinto de la ciudad, pero quisieron correr riesgos. Finalmente, acordaron hacerlo todos juntos algo que captaría la atención de la gente.

'Entre Candela y Compás' en un patio de vecinos de Jerez.

Realizaron una selección de villancicos a partir de los cuales han extraído a los personajes. ‘El marinerito’, ‘El cura no va a la iglesia’, ‘La Micaela’, ‘Madroños al niño’, ‘Calle San Francisco’, ‘El carbonero’ y ‘Un pastor lleva una burra’. De modo que, interpretarán en clave de comedia a La Micaela, El Marinerito, El Carbonero, La Vecina, Mariquilla, La Pastora y El Sacristán que busca al cura que no iba a la iglesia.

“Dani se encargó de la dramaturgia, el resto le dimos forma, cambiamos expresiones, adaptándolos a nuestro habla. Es comedia, la intención es hacer reír a la gente y enganchar al público. El monólogo del marinero parte de una canción que se canta, pero le hemos dado la vuelta a la historia para aportarle los gags cómicos que necesitan la comedia y el teatro de calle”, aclara Castez.

Este viernes 5 de diciembre estrenarán en Jerez ‘Entre Candela y Compás’, esta original obra en la que teatralizarán los villancicos y arrancarán al público algunas carcajadas. Para ello, han trabajado duro. Oficialmente han ensayado cada martes y jueves dos horas en la ESAD dos horas “pero estamos todo el día pensando y aportando ideas para la escenografía, la coreografía y los monólogos porque nos hemos encargado de todo nosotros”.

Esta producción, la primera para los componentes de la agrupación, supone un punto de inflexión para los jóvenes actores: “Nos aporta el aprendizaje y la experiencia de poner tu propio proyecto en pie. Estamos terminando de estudiar, muchos hemos trabajado ya, pero siempre ha sido de la mano de alguien que lo ha montado. También nos hace felices el haber logrado llevar nuestros villancicos a la calle”, afirma la actriz jerezana Paula Castez, una de las protagonistas de ‘Entre Candela y Compás’.

Cartel anunciador de 'entre Candela y Compás', en Jerez.

Día, hora y lugar para disfrutar de 'Entre Candela y Compás'

Desde su génesis ‘Entre Candela y Compás’ tenía claro que querían representar su obra en las calles de Jerez. Manos a la obra, elaboraron un dossier en el cual desarrollaron la idea, explicando el proyecto, los objetivos, así como la repercusión que podía tener, y presentaron este documento en el Ayuntamiento de Jerez. Meses después, en noviembre, obtuvieron la respuesta favorable. Jerezanos, jerezanas y visitantes pueden disfrutar de esta magnífica puesta en escena de forma gratuita.

'Entre Candela y Compás' ofrecerá diversas citas desde el 5 de diciembre hasta el 22 de diciembre: