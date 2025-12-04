Planazo de puente: Trebujena celebra el festival de música Garbanzo Rock y el Concurso de Cocina de guiso de garbanzos como conejo

Concurso conocido popularmente como de los Garbanzos como conejos, de Trebujena.

“En los momentos de crisis, sólo la creatividad es más importante que el conocimiento". Esta famosa cita de Albert Einstein resulta tan recurrente como cierta. En moemntos críticos surgen iniciativas que perduran más allá de esas crisis, algo que se aprecia, incluso en la gastronomía. Un claro ejemplo de ello son los garbanzos como conejos, un plato muy conocido en Trebujena.

Cuenta la historia que éste nació, en un periodo en el cual la escasez de recursos era tal que, los trabajadores del campo pasaban temporadas largas en los cortijos y les era imposible añadir carne a los guisos. De ahí, que los trebujeneros humildes elaboraran un plato con ese curioso nombre, ya que, se trata de un potaje de garbazos donde el sabor a conejo se logra con las diferentes especias con las que se guisaban.

En la actualidad, los garbanzos como conejos se ha convertido en un plato típico de Trebujena al que le dedican un día al año con atractivas propuestas de ocio que giran en torno a este manjar culinario: el Garbanzo Rock y el Concurso de Garbanzos como conejos.

Fiestas de los garbanzos como conejos de Trebujena 2025

Este fin de semana gastronómico y festivo se festeja con el Garbanzo Rock, que se celebrará el sábado 6 de diciembre en la plaza Joselillo el Vázquez a partir de las 18:00 horas con las actuaciones de Baja California, Mad Martin Trío y Dünedain, tres bandas procedentes del norte del país y seleccionadas por la asociación Mosto Rock.

Desde la Asociación Mosto Rock, organizadora del evento junto al Ayuntamiento de Trebujena, subrayan que se ha buscado “tres estilos diferentes dentro del marco del rock”, ofreciendo una propuesta variada con bandas “en clara línea ascendente”.

Cartel del festival de música Garbanzo Rock 2025, en Trebujena.

Trebujena vivirá este 7 de dicembre una de sus citas gastronómicas más emblemáticas con la 46° edición del Concurso de Cocina 'Guiso de Garbanzos'. Este 2025, un total de 70 candidatos optarán a convertirse en Cocinero/a Mayor de la Villa, diez más que en la pasada edición. Este año, el ayuntamiento trebujenero ofrecerá 750 litros de mosto a los asistentes

El concurso, que arrancará al amanecer en el recinto ferial, pone en valor uno de los platos más identitarios de Trebujena: los Garbanzos como conejos, receta tradicional de posguerra elaborada sin carne y que, según las bases del concurso, debe incluir garbanzos, arroz, clavo, ajos, laurel, perejil, azafrán, aceite, sal y vino.

Como cada año, el Ayuntamiento de Trebujena habilitará la Caseta Municipal, donde a partir de las 14:00 horas se ofrecerá mosto y garbanzos para compartir con todos los vecinos, vecinas y visitantes. La entrega de premios está prevista sobre las 16:30 horas, poniendo el broche final con la actuación musical de La Banda del Pelícano.

En torno a unas 12.000 personas disfrutarán en Trebujena de los garbanzos más deliciosos. Con esta fiesta de “los garbanzos como conejo”, que se celebra el primer domingo de diciembre, Trebujena se convierte en la capital gastronómica de la provincia.

Receta del Garbanzo como Conejo

Ingredientes:

Garbanzos, arroz, aceite, laurel, perejil, azafrán, sal y mosto trebujenero.

Preparación:

Poner a cocer los garbanzos, previamente remojados la noche anterior, hasta que estén tiernos.

Poner el aceite de oliva en una sartén y refreír los ajos picados

Añadir el clavo, el laurel y el perejil.

Agregar el mosto.

Cocer unos minutos hasta reducir un poco la salsa

Añadir a los garbanzos que habremos mantenido al fuego.

Añadir el arroz y el azafrán

Añadir sal y apartar del fuego con el arroz entero.

Servir de inmediato.