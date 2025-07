Una influencer se queda sin palabras al probar los dulces de esta pastelería de Jerez: “Me han dejado loquísima”

En noviembre de 2021, el matrimonio formado por Conchi y Ricky abrió las puertas de una su negocio en la avenida Duque de Abrantes, 13, Dulce Armonía, pastelería que ha roto moldes y a la que le salen imitadores. Presumen de elaborar todos los dulces de forma completamente artesanal, así como de elaborar dulces aptos para personas con intolerancias, alergias o diabéticos.

A lo largo de este tiempo no paran de sorprender a su fiel clientela con sus creaciones. Les encanta investigar e innovar en técnicas y sabores, aunque el éxito de algunos de sus pasteles les obliga a que no falten en su vitrina.

Sin palabras se ha que dado Sheyla Mierteran, creadora de contenido, amante de la comida y del deporte. Así se lo ha hecho saber a sus seguidores de Instagram, red social en la cual ha subido un vídeo degustando varias creaciones muy golosas de Dulce Armonía.

Desde el interior de un coche la influencer ha mostrado la caja que contenías los pasteles y exclama: “Me han dejado loquísima cuando los he visto porque son preciosos”. Y es que sólo de verlos se le ha hecho la boca agua. En primer lugar, muestra la tarta de queso de lotus (4 euros). De ella destaca su peso y que todo lo elaboran de forma artesanal, desde el chocolate, a la crema de lotus, de pistacho…

A continuación, muestra un esponjoso cinnamon roll con topping (3,50 euros) con nueces pecanas y caramelo salado, para dar paso a un pastel que, dice, tenía muchas ganas de encontrar en Jerez: el brookie (3 euros) de brownie y la masa de las galletas. Por último, disfruta de la joya de la corona, la tarta baklava (5 euros) envuelta en masa filo y un macerado de frutos secos y miel. Tras lanzarse a morderla, sentencia: “Me encanta”.

Una de las tartas de 'Dulce Armonía'. / IG: Dulce Armonía

Tartas únicas

Mierteran te invita a que vayas corriendo a probarla si no lo has hecho ya, pero no cuenta el enorme trabajo que hay detrás de estos pasteles de edición limitada: unas 16 horas de trabajo al día, mucho cariño y empatía, entre otras razones, para personalizar cada una de las tartas que elaboran por encargo, otro de los pilares de su enorme éxito.