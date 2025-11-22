Este influencer y showman cuenta su primera vez en la Zambomba de Jerez: “Vaya fiestón tenéis aquí liado"

Raúl López, en el Hotel Villa Jerez, donde se alojó para disfrutar de la Zambomba de Jerez.

Quién no quiere conocer la fiesta más alegre de la Navidad en Jerez. En los últimos años la ciudad recibe a más personas que desean conocer este Bien de Interés Cultural y que repiten cada Navidad.

En 2024, Raúl López, speaker y animador, más conocido en las redes como Raul_Zumba, se animó a vivirla y, posteriormente dar a conocer sus impresiones al respecto subiendo un vídeo a sus perfiles sociales. López comenzó en 2008 su carrera en los teatros y en el mundo de los monólogos. Actualmente, cuenta con 290 mil seguidores en Instagram y otro ejército en los perfiles de TikTok y Yutube.

Raul_Zumba mostró unas imágenes de su llegada al lugar donde se alojó, el Hotel Villa Jerez, en las que se ve la gran fuente que recibe a los visitantes a su llegada. “Qué pedazo de hotel!”. Le llama la atención que al llegar lo agasajen con una copa de vino de jerez: “Para que se te vaya haciendo el cuerpo nada más llegar”, espeta. Raúl brindó con el catavino porque la zambomba parecía que prometía...

Aunque el vídeo va acompañado del texto: “Zambomba de Jerez Recomendada!”, lo cierto es que dedica mucho tiempo a enseñar la espectacular habitación del Villa Jerez, su cama, el espejo y la impresionante terraza al solecito.

Pero cumplió las expectativas y se metió en todo “el meollo de la zambomba”. Y lo hizo en uno de los lugares más conocidos, precisamente por las imágenes que se comparten en redes, de multitudes cantando al mismo son villancicos y cánticos en Navidad: frente al mítico edificio del Gallo Azul, edificio pintoresco donde los haya. Pues ahí se adentró Raúl Zumba entre el gentío.

“Si no has venido nunca, te doy un consejo: muévete por todo el centro que está todo repleto de gente pasándoselo bien y disfrutando”, recomienda el influencer. Tampoco se olvida del ambiente en las escalinatas de la imponente Catedral de Jerez, “aquí estoy yo tomándome una cerveza 0,0”.

“Todo lo bueno se acaba”, asegura, pero.también vuelve cada año, de modo que, amenaza con volver. “No conocía la Zambomba de Jerez, vaya fiestón tenéis aquí liado”.

¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué aconsejarías tú a quien viva la Zambomba de Jerez por primera vez?

'Sucedáneos' de Zambombas de Jerez

Las zambombas tradicionales que se viven en las calles con su instrumento homónimo, pandereta, coros, candela y vinito en mano son el mayor atractivo de estas fechas, pero no los únicos. Algunos pubs, restaurantes y discotecas organizan sus propias 'zambombas'. Aquí tienes algunas de las que se celebran el el 22 de noviembre y el domingo 23.

Sábado, 22 de noviembre

Damajuana. A las 17:00h. Calle Francos, 18. Cantarería y Guadia Grupo.

Mencanta Jerez . A las 17:00h. Pza. Silos 7. Actuación: Los quintos mare, Esencia, Peña La Trasera.

A las 17:00h. Pza. Silos 7. Actuación: Los quintos mare, Esencia, Peña La Trasera. Casa Gabriela. A las 17:00h. Plaza Plateros. Jerez.

La Marujona. A las 17:30h. Calle Caballeros, 2. Coro la Hermandad de Las Viñas.

Casa Sánchez. Calle Circo, 4. Bastián y familia.

Restaurante La Piedra. A las 18:00h en Parque Empresarial, Avenida Lebrija. Acceso con Entrada. 10€ con consumición.

La Vega. A las 18:00h. Ameniza: Embrujo.

Bereber. A las 19:00h. Calle Cabezas, 8-10. Cambio de Tercio y Sobretablas.

Plaza de Canterbury. Desde las 17:00 horas, Conkaché. A las 19:00 horas, Tres con Son. A las 23:00 horas, Los Viandantes.

Del Tabanco a la Feria. A las 22:00h. Calle Armas, 5. Plaza del Arenal.

Tabanco Cruz Vieja. A las 15:00 y a las 22:00h. Calle Barja, 16. Zambomba Flamenca.

Domingo, 23 de noviembre