Una influencer visita Jerez y repara en un detalle sorprendente: “No sé si estáis acostumbrados a ir a baños donde hay sonido de pájaros para que no se oiga cuando haces pis. No es una cosa habitual”

“Una mujer que ha pasado de ser ama de casa a estrella de su pueblo y hasta le piden autógrafos por la calle. Ella es Maku y tiene 69 años". Así presentó Sonsoles Ónega a la sanluqueña Maku Gago cuando la entrevistó en su programa, el espacio que ocupa las tardes de Antena 3. Hasta allí se han hecho eco de la historia y la repercusión que tiene Gago como influencer.

La veterana creadora de contenido dejó su vida “monótona” tras ser diagnosticada de cáncer, centrada en las labores domésticas y la costura, y se dedica a compartir en sus redes vídeos sobre moda, estilismo, estilo de vida, y su cotidianeidad. Recientemente, ha visitado Jerez. Por supuesto, ha compartido todas sus impresiones sobre la ciudad durante su jornada en la ciudad jerezana en su espacio ‘Macu dónde vas’.

“Estoy en Jerez. Me he venido en el autobús de las 12. He hecho una reserva en el restaurante T22, junto al Hotel María Luisa, que me encanta. Después de comer voy a ir al Corte inglés a hacer unas devoluciones”, cuenta Maku Gago en uno de sus vídeos. Dicho y hecho. En vídeos sucesivos muestra cómo pasea por calle Larga, haciendo tiempo hasta la hora del almuerzo. “Jerez está muy bonito. Los escaparates están muy bonitos puestos, las calles muy limpias”. A continuación, en otro reel se ve a la influnecer sanluqueña por calles de Jerez y en una de ellas se encuentra con una seguidora de Rota.

Un momento del vídeo en el que Maku Gago enseña el baño del restaurante T22.

En el siguiente vídeo, ya en el restaurante T22, se para a mostrar el baño que califica como “muy curioso”, haciendo hincapié en un detalle: “No sé si estáis acostumbrados a ir a baños donde hay sonido de pájaros para que no se oiga cuando haces pis. La primera vez, me llamó muchísimo la atención. No es una cosa habitual. Es una monería”.

Posteriormente, como no podía ser de otra manera, la influencer sanluqueña alaba la “exquisita” decoración del restaurante T22 y muestra los platos de su menú, así como la decoración del interior del flamante Hotel Palacio María Luisa.

El único Gran Lujo de Jerez

Casa Palacio María Luisa es un Hotel Cinco Estrellas Gran Lujo que podemos encontrar en Jerez. Está ubicado en una histórica casa palaciega de principios del siglo XIX, que a lo largo de ese siglo y durante el siglo XX fue hogar de importantes familias jerezanas y en su día albergó el Casino Jerezano, donde se daba cita la aristocracia y la alta sociedad de la ciudad.