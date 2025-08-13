Isidre, turista en Sanlúcar que huye de la masificación: "Excelente playa alejada del mundanal ruido"

El éxito de la provincia de Cádiz en general es rotundo en verano. Pocos destinos turísticos en España resultan tan atractivos y ofrecen una gama mayor de posibilidades para divertirse o relajarse. Quizá, la concentración de un elevado número de personas de fuera sea uno de sus puntos débiles en fechas estivales, pues hay quien huye de la masificación. Sin embargo, a lo largo de sus 285 kilómetros de costa, la provincia de Cádiz presume de contar con uno de los litorales más extensos de la península Ibérica donde es posible hallar el lugar vacacional perfecto.

Entre sus más de 170 playas, las encuentras de todo tipo: urbana, más salvaje, con calas, con chiringuitos en el que vivir un buen tardeo, en la que practicar tu deporte favorito o donde huir de todo y de todos. Precisamente, en este último apartado se incluye la playa de La Jara, en Sanlúcar de Barrameda. Un paraíso para quienes prefieren alejarse de las conglomeraciones estivales y playeras porque, para gustos, colores.

Playa La Jara, Sanlúcar

Sanlúcar de Barrameda es un auténtico paraíso en diferentes aspectos como el gastronómico. También despuntan su ambiente, la historia que se lee en sus calles y sus playas, algunas de ellas por descubrir. Más allá de Bajo de Guía, la Playa de la Piletas y La Calzada, se encuentra esta playa muy cerca de la Lonja de Bonanza. De arena fina, en ella se respira mucha tranquilidad, es ideal para escuchar el murmullo del mar.

Este oasis sanluqueño se prolonga a lo largo de 2,6 kilómetros. Su anchura media ronda en torno a los 40 metros, aunque con la subida de mareas se reduce considerablemente. Es posible caminar por su orilla hasta Sanlúcar o Chipiona. Isidre, turista en Sanlúcar, describe así La Jara: "Excelente playa alejada del mundanal ruido y eso que está muy cerca de la urbanización". Uno de los inconvenientes surgen cuando baja la marea, dado que el baño puede complicarse debido a los guijarros y rocas.

Con su impresionante paisaje de dunas, su oleaje suave y su corral de pesca, esta playa, a pesar de ser urbana, es perfecta para los amantes de la naturaleza, para quienes huyen de la masificación y el bullicio. Cerca se encuentra el pinar y la vegetación costera del Parque Nacional de Doñana.

Dispone de un par de chiringuitos y cuenta con servicio de salvamento.