Jerez se viste de retro por tan solo 10€: los 'locos' de Jaleo Vintage vienen con todo

Si eres amante de la moda vintage, este fin de semana tu cita está en Jerez. Jaleo Vintage, el mercado que ha revolucionado la forma de comprar ropa de segunda mano en España, aterriza en la ciudad con una propuesta difícil de resistir: ¡miles de prendas a solo 10 euros! Desde gabardinas Burberry hasta camisetas Adidas, pasando por jerséis retro, todo está disponible sin que tu bolsillo sufra.

El evento tendrá lugar en el Hotel Jerez Centro, en Marqués de Casa Domecq, los días 24, 25 y 26 de octubre, en horario de 10:00 a 21:00, con entrada totalmente gratuita. Además, para quienes quieran evitar las colas y disfrutar con tranquilidad de la oferta, existen pases VIP desde solo 2 euros, que permiten entrar una hora antes de la apertura oficial.

Un paraíso para los fanáticos del vintage

Jaleo Vintage no es solo un mercado, sino una experiencia para los amantes de la moda retro. La propuesta es sencilla pero irresistible: todas las prendas a 10 euros, con reposición constante durante todo el día. Esto significa que puedes encontrar sudaderas, vaqueros, chaquetas, camisas, ropa retro de fútbol y mucho más, sin preocuparte por quedarte sin opciones. Las tallas van desde la XS hasta la 3XL, aunque no todas las prendas estarán disponibles en todas las tallas.

Es importante tener en cuenta que algo especial de la ropa vintage es que cada prenda es única. Esta exclusividad convierte cada compra en un pequeño tesoro para tu armario, ideal para quienes buscan un estilo propio y diferente. Esa es la magia de comprar de segunda mano.

En Jaleo Vintage todas las prendas están a 10€ / Jaleo Vintage

Aunque suene increíble, en Jaleo Vintage encontrarás marcas como Burberry, Lacoste, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas y Reebok, todas a 10 euros. Pero no solo se trata de marcas conocidas: los jerséis y prendas sin logo tienen una calidad impresionante, típica de épocas donde la ropa estaba hecha para durar.

Sorteos y participación en redes

Antes de cada mercado, los organizadores lanzan un sorteo en Instagram para ganar un vale de 100 euros, equivalente a 10 prendas. Participar es muy fácil: solo hay que mencionar amigos, compartir la publicación del cartel del mercado y seguir los perfiles de Jaleo Vintage y Jaleo Village. Una forma divertida de sumarse a la comunidad vintage y, de paso, conseguir una buena cantidad de ropa gratis.

Consejos para aprovechar el mercado

Para sacar el máximo provecho de Jaleo Vintage en Jerez, no basta con llegar y lanzarse a las perchas. Estos consejos te ayudarán a comprar con calma, encontrar las mejores prendas y disfrutar al máximo del mercado más loco de España.

Llega temprano si quieres evitar las colas o adquiere un pase VIP para entrar con tranquilidad.

si quieres evitar las colas o adquiere un pase VIP para entrar con tranquilidad. Ve con amigos o familia : así podrás mirar más prendas sin perder oportunidades.

: así podrás mirar más prendas sin perder oportunidades. Explora todas las tallas : la reposición es constante, así que merece la pena revisar varias veces.

: la reposición es constante, así que merece la pena revisar varias veces. No olvides tu bolsa extra: con todo a 10 euros, es probable que salgas con varias adquisiciones.

El fenómeno viral de Jaleo Vintage

Lo que empezó como una tienda física en Valencia, única hasta la fecha, ha evolucionado hasta convertirse en un mercado itinerante de tres días que ha recorrido varias ciudades de España. La estrategia de precios y la calidad de las prendas han hecho que su popularidad explote en redes sociales: Instagram y TikTok muestran videos con más de 100.000 visualizaciones bajo el lema "El mercado más loco de España".

El fenómeno no es solo online: en cada ciudad, los asistentes forman largas colas para aprovechar la oferta, demostrando que el vintage y el shopping accesible son una combinación ganadora. Jerez se prepara para recibir a miles de visitantes deseosos de renovar su armario sin gastar de más.