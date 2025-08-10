El mejor chef influencer de Donosti visita el santuario de las tartas de queso de Sanlúcar

La tarta de queso posee un santuario en la costa noroeste, en Sanlúcar de Barrameda. Más de 50 sabores diferentes de cheescakes, una variedad difícil de superar, en número y exquisitez. La tienda de repostería, como ellos mismos se describen, está pivotada por un matrimonio Iñaki De Cáceres y la parisina Monique Presa.

Lo que comenzó siendo una pastelería francesa, se ha consolidado por su buen hacer. Esto ha atraído a uno de los chefs influencers más famosos del panorama hasta su establecimiento. Se trata de Iñaki Gastro, así es como se conoce al donosti Iñaki Tejedor, quien cuenta con 349 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Hasta el pasado año Iñaki compaginaba su trabajo como profesor de Primaria en UZ ikastola en Urretxu-Zumarraga con su faceta de instagrammer. Pero ahora se centra exclusivamente en la creación de contenido y es todo un exitazo.

Las recetas y las recomendaciones de este joven guipuzcoano de 25 años triunfan. El truco está en que se centra en la sencillez a la hora de preparar los platos.

Iñaki Gastro y De Cáceres durante su visita a Mr. Cheescakes, en Sanlúcar.

A principios de agosto el cocinero e influencer realizó una para en la Capital Gastronómica 2022, Sanlúcar, en concreto en Mr. Cheescakes. Allí De Cáceres le obsequió con una de sus exquisitas elaboraciones: la tarta de queso ‘Pavlova’. De Cáceres lo ha compartido en sus redes con una fotografía junto a su tocayo Iñaki Gastro.

Mr. Cheescakes con Juan y Medio

Eva Ruiz probando la Lemon pie de Mr. Cheescakes en directo.

De Cáceres no para. Días antes de la visita del chef e influencer Iñaki Gastro, visitó el programa de Juan y Medio. Lo hizo con motivo de la celebración por adelantado del Día Mundial de la Tarta de Queso, que se celebra el 30 de julio. Allí descubrió su receta para elaborar este delicioso postre, mostró un gran repertorio de los sabores y dio a probar a Eva Ruiz la lemon pie.