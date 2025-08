Descubre esta terraza en las entrañas de Sanlúcar: “Un espacio clandestino con vistas increíbles”

A estas alturas, probablemente, conozcas los lugares más típicos de Sanlúcar para degustar una deliciosa tortilla de camarones o unos buenos langostinos de la zona. Es verano y la inmesa mayoría aprovecha para conocer o pasear por sus playas, sobre todo, estos días que acogen la 180ª edición de Carreras de Caballos.

En esta ocasión, pretendemos descubrirte -si no lo conoces ya- un lugar único que estuvo abierto todo el mes de julio y permanecerá así el mes de agosto,a pesar de que no veas carteleería que lo indique. No es un pub cualquiera al uso. Nos referimos a un espacio clandestino en el interior de la Bodega Angioletti, donde se guardan los viejos vermuts y las quinas, perteneciente a las Bodegas Barbadillo. Lo que tomes -vino, vermut o un cóctel servido por el equipo de El Botero- allí seguro que te sabe mucho mejor, en un ambiente íntimo y exclusivo.

Se trata ‘Cuarto Atamán’, un sitio que hechiza, que rebosa encanto, donde puedes pasear entre auténticas botas de vino, y tomarte tu bebida en una terraza ideal con vistas espectaculares de Sanlúcar, mientras suena música de fondo. El equipo de El Botero lleva al máximo nivel la preparación del combinado, el cocktail y se rige por un principio: crear sensaciones innovadoras y sensoriales.

En ocasiones, se cuela alguna sorpresa musical en Atamán, entre botas antiguas y copas de vermut, como sucedió en el 50 cumpleaños de Barbadillo Blanco de Albariza.

Este lugar se asemeja a los speak easy, bares clandestinos en estados Unidos que surgieron en respuesta a la famosa Ley Seca. El acceso estaba oculto y hacía falta una contraseña para acceder al local en el que poder tomar alcohol. En este caso sólo hay que saber llegar. “Luz baja y una barra llena de historias”, así se describen en Atamán, “algo diferente en Sanlúcar”.

Se encuentra en el callejón de la Comedia, situado bajo el mítico cartel de Solear, visible desde casi cualquier punto de Sanlúcar. Se accede a través de una pequeña puerta ubicada bajo un luz roja. “Sin carteles, sin reservas, sin normas. Sólo cócteles y vermut bien servidos, conversación y un sitio diferente. Esto no es un bar. Es el Cuarto Atamán”.

Horario

De martes a sábado de 19:00 h a 23:00 h, si sabes llegar...