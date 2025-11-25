Así son los bares y restaurantes de Sanlúcar seleccionados por los expertos de El País: "Fenómeno gastronómico"

"Quien tuvo, retuvo", reza el refranero popular. Esto se puede aplicar a la que fuera Capital Española de la Gastronomía en 2022, Sanlúcar de Barrameda. Ostentar este título, sin duda, le catapultó a la fama del buen comer que a día de hoy conserva. La tierra del lagostino tigre y de la Manzanilla está de anhorabuena, ya que, tres de sus establecimientos hosteleros con enorme trayectoria han sido incluidos en la selección de El País, La Guía Gastro 2026.

Taberna der Guerrita. Sanlúcar.

Taberna der Guerrita - Establecimientos con mejor bodega de vino, tapas

Ubicada en el Barrio Bajo sanluqueño desde 1978, este lugar con encanto, acerca al visitante a la esencia de los vinos de Sanlúcar, Jerez y El Puerto. Sus más de cuarenta años de historia se encuentran reflejados en las paredes irregulares, antiguos carteles de toros, el olor a vino viejo y el flamenco de los grandes maestros. La trastienda es otro escenario donde está la sala de catas. La bodega/tienda de vinos, cuenta con una selección de 200 referencias de vinos del Marco y el resto de Andalucía. Otro cuarto intermedio se dedica a exposiciones de pintura o fotografía y, de vez en cuando, al arte jondo. "Su sala de catas acoge hasta 12 personas y tiene menús maridados a 40 y 60 euros. (Recomendado en la Guía Gastro 2024)", destaca El País.

Rubiños, 43

casa Bigotes, en Sanlúcar.

Casa Bigote - Pescados y mariscos

Allá por el año 1951, “Fernando Hermoso (abuelo), patriarca de la Familia Bigote, abre la pequeña taberna en Bajo de Guía (Sanlúcar de Barrameda), para despachar manzanilla y cumplir con la tradicional forma de cobro de los marineros, el zafo’". Rostros conocidos, famosos y expertos en gastronomía no dudan en visitar Casa Bigote. Dispone de dos cartas la del restaurante y la taberna. Una de sus especialidades es el lomo de atún a la sal en aceite de oliva virgen extra y crema de tomate frito natural. Puedes mojar pan en los huevos a la marinera, entre otros platos de su amplísima carta. La cocina de Casa Bigote se basa en los pescados y mariscos de la zona, de modo que, se encuentra supeditada a la temporada propia de cada especie, a las condiciones meteorológicas y al género diario de las lonjas. "Con vistas a las marismas de Doñana, cuenta con una taberna para picar y un restaurante donde probar lo que cada día llega a la lonja. Imprescindibles las ortiguillas, los langostinos de Sanlúcar o los salmonetes". Reseña La Guía Gastro de El País en la que ya se incluyó en 2024.

Pórtico de Bajo de Guía, 10

Bar Partido Comunista, de Sanlúcar.

Bar del Partido Comunista - Pescados y mariscos

Al igual que Casa Bigotes, el Bar del Partido Comunista de Sanlúcar ha sido escogido por la guía en el apartado de 'Pescados y mariscos'. Lo define como "fenómeno gastronómico en el Barrio Alto, la zona más antigua de Sanlúcar de Barrameda". Se trata de un pequeño bar donde pasan cosas increíbles como la que cuenta Higinio: "No saben el pescado que le iba a tener hasta que viniera el pescadero, lo vimos allí en directo bajando unas puntillitas del furgón que después nos comimos y tenian un sabor increible!".

Plaza de la Paz, 15