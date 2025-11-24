Dónde desayunar en Jerez con solera: “Un mítico de la ciudad”

Para algunos resulta un mero trámite para afrontar el día, para otros la comida más importante, y quienes visitan Jerez a lo mejor piensan que se trata de una experiencia gastronómica a través de la cual conocer mejor a los jerezanos. En cualquier caso, desayunar es un lujazo y en Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 encuentras una abanico ingente de posibilidades: desde el desayuno de toda la vida, a los novedosos brunches, cafetería de un estrella Michelin y otros en los cuales te cuentan las calorías de lo que te llevas a la boca. Si tu opción es la primera y quieres saborear un rico desayuno de jerezanas maneras, aquí tienes cuatro aciertos seguros.

Bar San Mateo II

En calle Guarnidos, 3, se encuentra este típico bar jerezano. Algunos que bien entienden de cafés, afirman que allí se prepara el mejor café de la ciudad. Bien puedes desayunar un rico mollete en las primeras horas del día, comer a mediodía y también tapear por las noches. “El mejor bar de todo Jerez, lo que más valoro es la atención al cliente. Fueron cercanos en todo momento, respecto a la comida no digo nada, pero tenéis que ir a probarla ya que no os vais a arrepentir, los precios son muy asequibles”, dice uno de sus clientes.

Cafetería Churrería Julio Alacant, en el centro de Jerez.

Cafetería Churrería Julio Alacant

Este establecimiento se fundó en 1981 por parte de Julio Bornay como heladería. Hoy es una cafetería con solera, en la que degustas churros finitos y deliciosos con auténtico chocolate caliente. Si vas, los ojos también se te irán directo a la vitrina de dulces. “Un mítico de la ciudad para tomar churros con chocolate. No para de entrar y salir gente porque hacen los mejores churritos de Jerez. La carta es muy escasa y parece que vuelvas a los años 80 pero merece la pena merendar un día en el sitio”, asegura Elena en una reseña que acompaña con cinco estrellas.

Rebanada de campo con aceite y jamón de la Venta La Cartuja, en Jerez.

Venta la Cartuja

A las afueras de Jerez también se desayuna de jerezanas maneras. No hay nada más típico que una buena venta como la de La Cartuja. Y si hablamos de solera, pocos establecimientos en el mundo superan a esta venta, ya que tiene 400 años de historia. Además de tomar un buen café con una rebaná de campo con aceite y jamón o zurrapa, te deleitarás con el entorno. “Paramos a desayunar en la ruta como cualquier otra vez y nos llevamos una hermosa y deliciosa experiencia! Productos locales y frescos, una atención maravillosa y precios económicos. ¡Volveremos, sin dudas!, afirma Sebastián, muy satisfecho.

Desayuno del Bar Serrano, en Jerez.

Bar Serrano

El establecimiento se encuentra en la calle José Luís Díez, frente al centro de Salud Jerez Centro, muy próximo a la Catedral de Jerez y a plaza Plateros. Se trata de un negocio familiar con una amplia trayectoria que mantiene la esencia de Jerez, a pesar del paso del tiempo. Su equipo conoce a la mayoría de los clientes, así como sus preferencias para el desayuno. Cuenta con variedad de panes. También puedes tapear ricos platos caseros y merendar en su acogedor interior o en la amplia terraza. Al frente de la barra está Manuel, competente donde los haya. “Excelente atención, buenos desayunos y cervecita bien fría a mediodía”, opina Juan.