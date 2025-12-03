Menta Go abre sus puertas en Jerez norte: sabrosas hamburguesas, ricos bagels y los productos estrellas de Menta

“Un espacio ágil, fresco y lleno de energía, pensado para acompañarte en tus mañanas con prisa, tus pausas improvisadas y esos momentos en los que solo necesitas algo rico y saludable”, así es como se describe Menta Go, el nuevo establecimiento que abrió sus puertas este 2 de diciembre en calle Hermano Valeriano León.

Los González amplían la familia Menta con la apertura de Menta Go, un nuevo negocio que mantiene la filosofía del Menta original e introduce algunas novedades deliciosas. “Encontrarás la misma calidad, el mismo sabor y la misma filosofía de siempre, ahora en formato rápido y práctico”, explica Juan Carlos González hijo.

El interior de Menta Go ha sido decorado con mimo, con el objetivo de hacerlo lo más acogedor posible, con toques distintivos, pero “continuando la misma línea, para que la gente que entre sepa que está en Menta por el sitio, el producto y la calidad”. El local cuenta con seis mesas en el interior y otras seis en la terraza, con un aforo total de 44 personas.

“En Menta, nuestra premisa es que el cliente esté a gusto, cómodo y dar un servicio con una atención lo más completa y mejor posible a las 40 mesas y en Menta Go la idea es la misma, que se encuentren en un espacio, en armonía y en un ambiente especial”.

Interior de Menta Go.

Carta y novedades

La carta de Menta Go dispondrá de los productos estrellas de Menta que ya triunfan, pero será más reducida. Además, incluirá importantes novedades.

Algunas de las novedades exclusivas de Menta Go son los bagels, ricos y esponjosos, con diferentes ingredientes y variedades. Uno de ellos, de mortadela siciliana con queso, pistacho y pesto. Otra importante novedad son las hamburguesas. De jueves a domingos se podrán tomar en la cena, ya que estos días de la semana cerrará a las 23:30 horas. Además, en breve, estará disponible la opción de realizar pedidos por Delivery.

Tosta Ibérica de Menta Go, en Jerez Norte.

La Menta más golosa

El local donde se ubica actualmente Menta Go, albergaba anteriormente la Cafetería Silvana. Su repostera, Silvia, ha pasado a formar parte del equipo de Menta. “Nos ofreció la oportunidad de traspasar el negocio y trabajar con nosotros. “Hacía y hace la mejor repostería de Jerez. Toda la vitrina de repostería de la familia Menta estará elaborada por nosotros mismos y prácticamente a diario, con una calidad tremenda”, destaca González quien también recuerda que también elaboran tartas por encargo.