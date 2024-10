Un nuevo espacio en Jerez para desconectar cuerpo y mente

Jerez cuenta ya con un espacio totalmente natural y lleno de energía positiva. Tratar tu salud, tus emociones, tus dolores y además, tus malas sensaciones para conseguir un bienestar físico y emocional ahora es posible gracias a Miss Hierbas, un establecimiento en el que además del resultado visualmente físico, saldrás con una sensación de bienestar indescriptible.

Para Mamen y Noelia Vega, las hermanas que forman parte del equipo de este 'cosmos espiritual de naturaleza', sus mejores herramientas son las manos. "Apostamos por la sostenibilidad, por lo que las mejores máquinas que existen en el mundo para trabajar el cuerpo son nuestras propias manos. No utilizamos ningún tipo de máquinas y todo es natural, como las piedras, la madera o simplemente uno de los elementos más cotidianos de nuestro día a día, el agua", explica Mamen.

Mamen Vega durante la Feria de Economía Local de Jerez

El establecimiento de Miss Hierbas sin duda alguna es un lugar perfecto para la relajación. El aroma, los colores del establecimiento, el sonido de los materiales naturales que se utilizan en los tratamientos. Todo está perfectamente medido para proporcionarle a cada persona que visita Miss Hierbas una sensación de relajación al máximo nivel. "En nuestro establecimiento todo está medido para la relajación para buscar el momento de 'meditación' que no se encuentra en otra hora del día. Queremos que las personas que nos visitan salgan con una desconexión total y un alivio del cuerpo al máximo exponente".

Trabajar la salud 'desde dentro hacia afuera'

"Toda persona puede llegar a lo que quiere y conseguir sus sueños en la vida. Todos nos podemos superar y reinventar independientemente de la edad que se tenga. Solo hay que tener ganas, creer en uno mismo y no desistir". Ese es uno de los lemas que llevan por bandera las jerezanas de Miss Hierbas.

¿Su principal objetivo? Ayudar a las personas de una manera profunda, saludable, diferente. Desde el alma. 'Desde dentro, hacia afuera'.

Para las hermanas Vega, el origen de las enfermedades está 'mucho más adentro y es a lo que hay que acudir'. Las manos de estas expertas en tratamientos naturales y terapias emocionales son de otro mundo. Y es que sanan los cuerpos desde el alma. "Con las manos vamos cada vez desarrollando más sensorialidad y logramos llegar a la raíz del dolor que siempre está adentro del cuerpo y de la mente de la persona aunque el dolor se refleje por fuera".

Noelia Vega durante la Feria de Economía Local de Jerez

En Miss Hierbas podrás encontrar todo tipo de tratamientos. Las hermanas Vega se enfocan mucho en drenar el cuerpo de las personas para eliminar toxinas y el líquido retenido incluso la grasa, masajes faciales en el que solo se utilizan las manos y el agua y además, tienen un tratamiento exclusivo y único en la provincia de Cádiz, un tratamiento para los dolores llamado Blessed Fascia, en el que a través de una hora y media de masaje podrás hacer desaparecer los dolores del cuerpo, pues se despega la fascia que va quedando adherida con la falta de movimiento y las enfermedades. También, Miss Hierbas cuenta con el drenaje más intenso que existe en la provincia de Cádiz, el método Linfodrenante Manuela Salas en el que los resultados se pueden ver en tan solo una sesión.

Como novedad, se incorpora también a su carta de tratamientos la medicina tradicional China y terapias a nivel energético como el Reiki y la terapia 'Renacer'.

Miss Hierbas, una historia de superación

Este centro de sanación y bienestar físico y emocional nace en Jerez como una historia de superación. Tras la inestabilidad de Mamen en la industria textil a la que se dedicó laboralmente durante más de 18 años, a la jerezana le tocó enfrentarse a una de las situaciones más amargas de su vida, el cáncer de su madre.

"El cáncer de mi madre fue el dolor más fuerte que he podido sentir. Y una vez curada, se le volvió a repetir. Ahí fue cuando mi madre decidió no pasar más por el sufrimiento del hospital y los tratamientos. Y entonces, despertó mi alma". Mamen comenzó a formarse en plantas medicinales e intentó curar a su madre mediante alimentos ecológicos, plantas medicinales, baños y meditaciones.

"Fue un nivel muy extremo. Quité de mi casa todos los químicos y todo natural para que mi madre estuviese el mayor tiempo posible sana. Cuando mi madre ingresó después de tres años sin tratamiento en el Hospital San Juan Grande, el médico me dijo que me sintiese muy dichosa porque le había regalado a mi madre tres años de vida. Este caso no lo había visto nunca durante su carrera profesional y no entendía como una persona, con ese grado de enfermedad, había estado sin tratamiento y sin dolores tanto tiempo".

A partir de ese momento, Mamen entendió que su labor estaba en ayudar a las personas de una manera profunda, saludable, diferente y de una forma en la cual la gente todavía no cree. "Durante todo este tiempo he estado conociendo la meditación y creciendo interiormente. Ha sido más un trabajo de alma, de crecimiento personal y de sanación lo que me ha llevado a crear Miss Hierbas", comenta Mamen.

En este centro de terapias naturales te proporcionarán una experiencia emocional, vital y de mejora del bienestar "de una manera única y con la mejor forma que esté en sus manos". Lo encontrarás en la calle Melocotón, número 38. Para más información, puedes consultar su web o llamar al teléfono de contacto 644 56 28 53.