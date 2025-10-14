¡El Oktoberfest llega por primera vez a la Plaza de Abastos de Chipiona!

La icónica fiesta alemana de la cerveza, que se celebra en Múnich desde 1810, desembarca por primera vez en Chipiona

Chipiona se prepara para vivir un fin de semana único con la llegada del Oktoberfest 2025. Por primera vez, la famosa celebración alemana de la cerveza, que tiene sus raíces en Múnich desde 1810, aterriza en la localidad gaditana, en un evento que promete diversión para toda la familia y experiencias gastronómicas únicas. La cita será en la céntrica Plaza de Abastos, un espacio ideal para reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo y lleno de alegría.

Cartel del primer festival de la cerveza en Chipiona / M.G.

Muchas actividades dentro de la Oktoberfest de Chipiona

El festival se desarrollará del viernes 17 al domingo 19 de octubre, ofreciendo una programación variada que incluye conciertos, DJ en vivo, comida típica alemana, cerveza de diversas marcas y actividades para los más pequeños.

La inauguración del festival tendrá lugar el viernes 17 de octubre a mediodía, con un ambiente lleno de expectativa. A las 17:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la actuación del grupo local Los Máquinas del Tiempo, que abrirá la jornada con su música y energía contagiosa. La noche se prolongará con Dj Cajún, quien tomará el relevo a partir de las 23:30 horas para amenizar la fiesta hasta entrada la madrugada.

El sábado 18 continuará la diversión con la actuación de Muchatela a las 17:00 horas, un grupo que promete poner a bailar a todos los presentes con su repertorio. Al igual que el viernes, la jornada cerrará con la sesión de Dj Cajún, asegurando que la música y el buen ambiente no falten en ningún momento.

El domingo 19, el broche final del festival correrá a cargo de Ismael Pérez, quien se presentará a las 16:30 horas, ofreciendo un cierre musical que invitará a todos los asistentes a disfrutar de los últimos momentos del Oktoberfest antes de despedir esta primera edición en la Plaza de Abastos.

Además de la música, el festival contará con una zona infantil, donde los más pequeños podrán divertirse con actividades y animación pensadas para ellos, mientras los adultos disfrutan de la oferta gastronómica y cervecera. La comida típica alemana será otra de las grandes protagonistas del evento, con opciones que permitirán a los asistentes degustar platos tradicionales que transportarán el sabor de Baviera directamente a Chipiona.

El Oktoberfest de Chipiona cuenta con el respaldo de importantes patrocinadores, entre ellos Bebidas Chipiona, Coca Cola, Cruzcampo y Paulaner, marcas que aportan calidad y variedad para que la experiencia de los visitantes sea inolvidable.

No pierdas la ocasión de vivir esta experiencia única: del 17 al 19 de octubre, Chipiona se transforma en el epicentro de la cerveza y la diversión.