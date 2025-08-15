Pablo Zarzuela, leyenda del baloncesto en silla de ruedas, habla de sus lugares favoritos de Jerez y Chipiona: "He vivido momentos de encontrarme a mí mismo"

Jerez presume de historia, patrimonio, restaurantes, agenda de ocio y... de deportistas de élite como Pablo Zarzuela. Éste, al igual que su hermano Alejandro, ambos jugadores de baloncesto en silla de ruedas, logró la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Hace más de 25 años que comenzó la aventura de este deporte que se ha convertido en su vida. Desde entonces, este jerezano ha recorrido la geografía española y numerosos países, pero siempre lleva a Jerez con él.

Concentrado con la selección española, atiende a Diario de Jerez en un breve descanso para contarnos cuáles son sus lugares preferidos o especiales de Jerez. Zarzuela se refiere en primer lugar al IES Almunia donde cursó la ESO y finalizó su formación obligatoria. El nombre de este centro es un arabismo que significa huerto o granja, y hace referencia a la popular barriada de La Granja de donde procede la mayor parte del alumnado. Esos años marcan la personalidad de cualquiera y también la memoria: "Tengo muy buenos recuerdos allí".

El IES Almunia, de Jerez, donde estudió Pablo Zarzuela.

El segundo de los lugares al que nos lleva está estrechamente relacionado con sus incios en el baloncesto en silla de ruedas. Se trata del Polideportivo Municipal Kiko Narváez. Estas instalaciones fueron creandas con el objetico de contribuir a una "mayor calidad de vida, promocionando estilos de vida saludables, con la práctica físico y deportiva, de una manera accesible y sostenible", según el Ayuntamiento de Jerez. En el caso de Pablo Zarzuela, este espacio y cuanto trabajó en él son la primera piedra de una carrera llena de éxitos que le ha llevado a ganar numerosos títulos y a participar en las tres últimas paralimpiadas.

Una de las mesas del Restaurante Albores, en Jerez.

Otra zona tremendamente especial para el jugador de baloncesto en silla es el trayecto que une la plaza del Arenal con el restaurante Albores, ubicado frente al Ayuntamiento, en la céntrica calle Consitorio. "Este establecimiento y los de la zona me traen muchos recuerdos", siempre junto a su familia, amigos y gente querida.

Vistas de la playa Cruz del Mar, en Chipiona. / andalucia.org

Toda la vida de veraneo en Chipiona

Precisamente, dado el enorme valor que tienen para Zarzuela los lazos familiares, aprovechamos y también le preguntamos cuáles son sus lugares favoritos del pueblo más feliz de España: Chipiona. Éste era el destino donde ha veraneado toda su vida, dice. Guarda unos recuerdos imborrables" de la playa de la Cruz del Mar, donde pasó grandes momentos. Ésta goza de buena accesibilidad hasta el arenal y de unas aguas tranquilas las cuales propician el disfrute de una gran jornada playera. El muelle deportivo es otro lugar de Chipiona que destaca. Solía llegar allí sobre las ocho de la mañana a pescar con sus tíos y primos, "sobre todo, doradas".

Muelle deportivo de Chipiona.

El tramo que comienza en el paseo, desde la calle Isaac Peral hasta el famoso faro de Chipiona, "que acoge varias calas" resulta, sin duda, especial para el deportista por razones muy personales: "Allí he vivido momentos de pensar, de liberarme, de olvidarme del mundo y de encontrarme a mí mismo", confiesa este jerezano, leyenda del baloncesto en silla de ruedas, Pablo Zarzuela.