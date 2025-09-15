De Penélope Cruz a Adrien Brody: Jerez, un plató a cielo abierto donde brillan estrellas de Hollywood y del cine español

Jerez se ha convertido en mucho más que un destino de vino y caballos: sus calles y monumentos han servido de escenario para grandes producciones de cine y televisión. Grandes figuras de la interpretación, desde Penélope Cruz hasta Helena Bonham Carter, pasando por Blanca Suárez o Natalia de Molina, han rodado en la ciudad, que en los últimos años se ha consolidado como un auténtico plató internacional.

Penélope Cruz y Adrien Brody

La oscarizada Penélope Cruz, conocida internacionalmente por películas como Volver o Vicky Cristina Barcelona, y el actor estadounidense Adrien Brody, famoso por su papel en El Pianista y su capacidad para interpretar personajes complejos, coincidieron en el rodaje de Manolete (2007), una producción internacional que narraba la vida del célebre torero cordobés. Aunque el filme tuvo un recorrido irregular en salas, lo cierto es que las escenas rodadas en Andalucía, y concretamente en Jerez, aportaron autenticidad y un aire único a la historia. Pero Manolete no fue la primera vez que Penélope Cruz trabajó en la ciudad. Ya en 1999 había participado en Volavérunt, dirigida por Bigas Luna y protagonizada también por Aitana Sánchez-Gijón. Esta cinta, ambientada en la época de Goya, eligió como escenario varias localizaciones jerezanas.

Fotograma de la película Manolete / M.G.

Helena Bonham Carter, Ben Daniels y Matthew Goode

En 2018, Jerez acogió el rodaje de la tercera temporada de The Crown de Netflix. La actriz Helena Bonham Carter, conocida por sus papeles excéntricos en películas de Tim Burton como Sweeney Todd y El cadáver de la novia, debutó en la serie como la Princesa Margarita. Ben Daniels, reconocido actor británico por sus trabajos en House of Cards y The Queen, interpretó a Antony Armstrong-Jones, esposo de Margarita, mientras que Matthew Goode, conocido por películas como Watchmen y series como Downton Abbey, dio vida al príncipe Felipe. El rodaje incluyó varias localizaciones de la ciudad, como la plaza de la Asunción, la calle Pizarro y la Alameda Cristina, y contó con un equipo técnico de más de 50 personas y 150 extras locales. Bonham Carter incluso fue vista paseando por el centro histórico y posando con fans, acercando la serie a la vida cotidiana de Jerez.

Helena Bonham Carter en Jerez

Natalia de Molina

La actriz jienense, ganadora de dos Premios Goya, ha tenido en Jerez uno de sus escenarios más significativos. En La maniobra de la tortuga (2022), dirigida por Juan Miguel del Castillo, la ciudad se convirtió en parte esencial de una historia de denuncia social. Pero no era la primera vez que Natalia de Molina rodaba aquí: ya lo había hecho en Techo y comida (2015), una cinta también dirigida por Del Castillo que se grabó íntegramente en Jerez y que le valió el Goya a Mejor Actriz Protagonista.

Blanca Suárez

Otra de las grandes estrellas españolas que ha trabajado en Jerez es Blanca Suárez. La actriz participó en El verano que vivimos (2020), una producción romántica que utilizó bodegas, calles y paisajes de la ciudad como marco narrativo principal. La película no solo promocionó la belleza de la zona, sino que también supuso un escaparate internacional del patrimonio jerezano. Blanca Suárez también formó parte del reparto de Miel de naranjas (2012), un drama ambientado en los años cincuenta que se rodó en diversas localizaciones andaluzas, entre ellas Jerez, mostrando la riqueza arquitectónica de la ciudad.

/ Manuel Aranda

José Andrés

En 2022, el chef asturiano José Andrés, de renombre internacional por su cocina y su labor humanitaria con World Central Kitchen, promocionó Jerez y su Feria del Caballo en la docuserie José Andrés y su familia, emitida en Discovery Plus en España, Portugal y Estados Unidos. Durante su estancia en Jerez, recorrió el Real en coche de caballos, disfrutó del flamenco en una peña y participó en la gastronomía local. La alcaldesa Mamen Sánchez destacó que la producción supuso un impulso internacional para la fiesta, la gastronomía, el vino y el flamenco de la ciudad.

El chef José Andrés con una de sus hijas, en coche de caballos en la última edición de la Feria. / Manuel Aranda

Otras producciones filmadas recientemente en Jerez

La lista de proyectos rodados en Jerez no termina aquí. En los últimos años, la ciudad ha servido como escenario para producciones internacionales de gran envergadura. Entre ellas destacan Kaos, una serie de Netflix protagonizada por Jeff Goldblum que reinterpreta los mitos griegos en clave moderna, y Young Sherlock, otra producción internacional en la que aparece el actor británico Colin Firth, que ha buscado en la arquitectura y en las calles de Jerez un entorno perfecto para recrear el París del año 1871.