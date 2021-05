Juan Miguel del Castillo ya está rodando en Jerez su película 'La maniobra de la tortuga'

El director jerezano Juan Miguel del Castillo ha comenzado este lunes el rodaje del largometraje ‘La maniobra de la tortuga', en la que participa la actriz Natalia de Molina. Cabe recordar que la actriz ganó el Goya a la mejor actriz gracias a su interpretación en la película del jerezano 'Techo y comida'.

A ellos se suman nombres como María Duarte, Nicolás Montoya, Salvador Valle, Gaspar de La Zaranda, Rocío Marín, entre otros actores con los que Juan Miguel del Castillo suele colaborar. Procedentes tanto del país como del extranjero, habrá un total de 54 papeles entre protagonistas, reparto y pequeñas partes.

El Palacio de Puerto Hermoso, antiguas instalaciones de la Comisaría de Policía Nacional, en la plaza del Arroyo, albergará el rodaje que se desarrollará en la ciudad durante las próximas semanas. La película es una adaptación de la novela 'La maniobra de la tortuga' del escritor gaditano Benito Olmo.

Olmo declaró a principio de año que la novela será “muy reconocible” en la película, que sería rodada en escenarios de la provincia. "Bianquetti –explica Olmo– es muy reconocible, aunque también es verdad que no deja de ser una adaptación de la novela, y eso no hay que perderlo de vista. No se puede adaptar una cosa al cien por cien, porque hay cosas que funcionan en la novela y no tienen que hacerlo en el cine. Son lenguajes distintos. Se ha adaptado, se han cambiado algunas escenas, algunas cosas, yo he intentado asesorar en todos esos cambios. Creo que ha quedado muy bien; ahora queda rodarlo".

El libro 'La maniobra de la tortuga' es el primero de los dos protagonizados por el inspector Manuel Bianquetti. En la película el inspector Manuel Bianquetti es trasladado a Cádiz, un destino tranquilo al que está obligado a aceptar. Un día, el asesinato de una joven de 18 años rompe esa calma y embarca al inspector en uno de los casos más impactantes de su carrera. Desoyendo las órdenes de sus superiores, Bianquetti comienza a seguir pistas que quizá no sean reales y sigue la investigación por su cuenta.

Con motivo del rodaje, la Delegación de Movilidad llevará a cabo, hasta el próximo 25 de junio, una serie de actuaciones en materia de reserva de espacio público y regulación del tráfico en el entorno de la Plaza del Arroyo.