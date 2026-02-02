Pizza gratis en Jerez, Sanlúcar y Chipiona este jueves para celebrar el Día de la Pizza
Más de 400 locales de Telepizza estarán repartiendo 80.000 porciones a todos los consumidores
El restaurante de Jerez donde comer tres arroces en uno, por menos de 20 euros: "Para flipar"
Este jueves 5 de febrero a partir de las 18:30 horas de la mano de Telepizza. Hace pocos días, en algunas pizzerías de pertenecientes a la cadena como las de Jerez, repartieron pizza gratis para dar a conocer la nueva Pizza Kebab. Apenas una semana después, Telepizza repite esta exitosa fórmula para acercar a los usuarios este producto. Ahora, uno de los motivos es el mismo: celebrar como se merece el lanzamiento de su nueva Telepizza Kebab, regalando más de 80.000 porciones en sus más de 400 de sus restaurantes. Y el otro es festejar por adelantado el Día de la Pizza que se conmemora el 9 de febrero.
Esta nueva novedad promete conquistar a los amantes de la pizza y del kebab: jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la masa icónica de Telepizza. Esta creación sorprende con el inconfundible sabor del kebab en cada porción, llevando a la pizza el toque especiado y delicioso que tanto gusta a los fans de este clásico.
Para celebrar por todo lo alto este lanzamiento, Telepizza ha decido hacer un nuevo macrosampling nacional y así acercar este gocheo totalmente gratis a sus miles de consumidores en todo el país. Perfecto para darse un capricho justo a la salida del trabajo o para acercarse con amigos y disfrutarlo juntos. Adelantándose al Día de la Pizza, que se celebra el 9 de febrero, más de 400 locales de la marca estarán repartiendo más de 80.000 porciones a todos los consumidores.
Telepizzas con pizza gratis en Jerez, Sanlúcar y Chipiona
No todos los establecimientos de Telepizza participarán en esta promoción. A continuación, se detallan los locales de Jerez, Sanlúcar y Chipiona en los cuales regalarán porciones de pizza el próximo jueves a partir de las 18:30 horas. La promoción será válida hasta fin de existencias, por lo que es aconsejable acudir incluso antes de la hora de apertura para asegurarse un trozo de pizza Kebab.
Jerez
- Avda. Voltaire, nº 1, Edificio Albatros, local 7
- Pº Delicias, 25 esq. Rda. Viñedos
Sanlúcar
- Padre Cuevas, 13 Esq Cabo Noval
- Avda. de Huelva 110 (Residencial Puerto Duquesa), Bonanza
Chipiona
- Avda. de Sevilla, 42 esq. Avda de la Cruz Roja
También te puede interesar
Lo último