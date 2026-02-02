Pizza gratis en Jerez, Sanlúcar y Chipiona este jueves para celebrar el Día de la Pizza

Este jueves 5 de febrero a partir de las 18:30 horas de la mano de Telepizza. Hace pocos días, en algunas pizzerías de pertenecientes a la cadena como las de Jerez, repartieron pizza gratis para dar a conocer la nueva Pizza Kebab. Apenas una semana después, Telepizza repite esta exitosa fórmula para acercar a los usuarios este producto. Ahora, uno de los motivos es el mismo: celebrar como se merece el lanzamiento de su nueva Telepizza Kebab, regalando más de 80.000 porciones en sus más de 400 de sus restaurantes. Y el otro es festejar por adelantado el Día de la Pizza que se conmemora el 9 de febrero.

Esta nueva novedad promete conquistar a los amantes de la pizza y del kebab: jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la masa icónica de Telepizza. Esta creación sorprende con el inconfundible sabor del kebab en cada porción, llevando a la pizza el toque especiado y delicioso que tanto gusta a los fans de este clásico.

Para celebrar por todo lo alto este lanzamiento, Telepizza ha decido hacer un nuevo macrosampling nacional y así acercar este gocheo totalmente gratis a sus miles de consumidores en todo el país. Perfecto para darse un capricho justo a la salida del trabajo o para acercarse con amigos y disfrutarlo juntos. Adelantándose al Día de la Pizza, que se celebra el 9 de febrero, más de 400 locales de la marca estarán repartiendo más de 80.000 porciones a todos los consumidores.

Telepizzas con pizza gratis en Jerez, Sanlúcar y Chipiona

No todos los establecimientos de Telepizza participarán en esta promoción. A continuación, se detallan los locales de Jerez, Sanlúcar y Chipiona en los cuales regalarán porciones de pizza el próximo jueves a partir de las 18:30 horas. La promoción será válida hasta fin de existencias, por lo que es aconsejable acudir incluso antes de la hora de apertura para asegurarse un trozo de pizza Kebab.

Jerez

Avda. Voltaire, nº 1, Edificio Albatros, local 7

Pº Delicias, 25 esq. Rda. Viñedos

Sanlúcar

Padre Cuevas, 13 Esq Cabo Noval

Avda. de Huelva 110 (Residencial Puerto Duquesa), Bonanza

Chipiona