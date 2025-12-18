Estos son los restaurantes de Jerez y Chipiona donde come un chef con dos estrellas Michelin: "Son un triunfo seguro"

Estos días previos a la Nochebuena proliferan comidas y cenas de empresa, en familia o con amigos. Quizá sean las más importantes del año, de ahí que se escoja el lugar donde celebrarla con sumo cuidado. Requiere una inversión en época de muchos gastos y merece la pena asegurarse de que los platos, el vino y el servicio cumplan las expectativas.

En Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, las posibilidades son de lo más variadas. En Diario de Jerez, hemos preguntado al chef, dos estrellas Michelin, Juanlu Fernández, a qué establecimientos ha ido esta Navidad para celebrar una comida especial. El capitán del prestigioso restaurante Lu, Cocina y Alma, de Krombol Bakery y de Bina Bar, ha respondido encantado sorprendiendo con un establecimiento jerezano y otro chipionero. Aunque, antes de nada, puntualiza, esta Navidad vienen unos amigos de visita y antes de un festín va con ellos a el centenario Tabanco El Pasaje. "Me gusta empezar la ruta en este sitio. Allí disfrutamos viendo un espectáculo flamenco y tomando un buen vino de Jerez. Eso es obligatorio. Luego, vamos a comer".

El chef jerezano disfruta de su almuerzo navideño en el mejor restaurante de la provincia de Cádiz, según la revista Viajar, y también recomendado por Financial Times: La Carboná, en calle San Francisco de Paula. Este santuario del buen comer se halla en una antigua sala de barricas. Al frente de sus fogones está el Chef del Sherry, Javier Muñoz y este año ha diseñado un menú de Fin de Año con el cual rinde homenaje a los vinos de Jerez, al producto y a la emoción de compartir. "En una mesa próxima a la chimenea, Javi nos da gloria bendita", espeta Fernández. Uno de los grandes atractivos de este restaurante es que los platos pueden variar en función del producto que entra a diario. "Empezamos con un tartar de tomate que es muy refrescante y entra muy bien, después un pan brioche con tartar de vaca". También destaca el paté de ave al oloroso, parpatana de corvina, los callos de bacalo "y para rematar chuletas de vaca gallega y un postre de queso del bucarito con un chorrito de Tintilla de Rota", enumera de corrido Fernández.

Plato del restaurante La Carboná, en Jerez.

Juanlu Fernández, el único chef de Jerez con dos estrellas Michelin, aprovecha para mencionar un restaurante muy especial para él en Chipiona. Se trata de Casa Paco, en el Puerto Deportivo, seleccionado por Michelin y galardonado con un símbolo negro del cuchillo y el tenedor. El jerezano admira el expositor de pescado fresco que luce este establecimiento y alaba el profundo conocimineto de Paco sobre las labores de pesca y el género. "Paco es un enamorado del mar. Sabe dónde van a pescar y si van a determinados sitio pide que le lleven unas piezas o no".

Restaurante Casa Paco, en el Puerto Deportivo de Chipiona.

A Fernández le gusta deleitarse con los famosos "langostinos de alba". Estos son aquellos que los pescadores de la propia flota de Chipiona, capturan en la zona media con lo que no tienen arena, izan al barco cuando aún estan vivos con lo que se deterioran menos. También con una sabrosa gallineta frita entera para culminar con una copa de helado con dulce de leche.

La Carboná en Jerez y casa Paco en Chipiona son dos restaurantes a los que el chef jerezano Juanlu Fernández acude en ocasiones especiales como la Navidad: "Son un triunfo seguro", sentencia.