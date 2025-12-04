El reggetonero Anuel AA luce en el brazo un tatuaje que sorprende y emociona a Jerez

Imágenes de Anuel en las que se aprecia el tatuaje del Señor de la Salud que procesiona en Jerez.

En la actualidad es común que cualquiera de los mortales tenga algún tatuaje, normalmente más de uno, pues se dice que hacerte el primero genera cierta adicción, de modo que, no suele ser el único. Iniciales, fechas, tu mascota, tus ídolos, cualquier cosa que la imaginación te dé.

El origen de los tatuajes viene de muy lejos. Esta práctica se encuentra en China, donde en el siglo VIII a los criminales se les empezó a marcar con tinta permanente en la piel, como una forma de castigarlos e identificar el conjunto al que pertenecían.

Su uso, sin duda, ha variado enormemente. Ahora es habitual ver a estrellas del deporte o a artistas con los brazos y el dorso completamente tatuados. Recientemente, incluso, están de moda los tatuajes en la cara. Uno de ellos es el puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, cantante y compositor de reguetón y trap latino, quien posee imágenes muy diversas en su piel.

Tuit de Fernando J. Aguado en el que identifica al Señor de la Salud en el brazo de Anuel AA.

El escultor e imaginero Fernando J. Aguado publicó recientemente un tuit en la red social X en el que mencionaba un detalle importante en el brazo de este cantante. “El rapero Anuel tiene tatuado en el brazo el rostro de mi Señor de la Salud de @hdadsanrafael de Jerez. Sorpresas que se lleva uno”. Y es que Aguado es el autor de la talla que luce el cantante puertorriqueño. Justo debajo del Señor de la Salud que procesiona en la Semana Santa de Jerez, tiene tatuada también a una virgen y, en la mano izquierda, a Goku, el famoso personaje de ‘Dragon Ball’. Curioso contraste…

Anuel en una imagen donde se aprecia el tatuaje del Señor de la Salud que procesiona en la Semana Santa de Jerez. / IG: Anuel AA

En 2019, Ozuna y Anuel AA lanzaron un tema en el que confesaban su creencia en Dios. En ocasiones, ha sido visto en una iglesia evangélica. En una entrevista, afirmó que los 30 meses que estuvo en prisión le acercaron más a Dios.