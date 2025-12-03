Zambombas flamencas en Jerez "al estilo más puro" en La Guarida del Ángel

La ciudad de Jerez se ha convertido en un destino navideño indiscutible. Hasta aquí se desplazan autobuses de diferentes puntos de Andalucía y llegan visitantes del resto de España para disfrutar del ambiente jerezano los días previos a la Navidad. Por supuesto, eso incluye participar en las zambombas tradicionales o a ver las actuaciones programadas en las zambombas de los locales de la ciudad.

En el puente de diciembre de la Inmaculada hay previstas más de medio centenar de zambombas tradicionales y no tradicionales, desde el viernes 5 al lunes 8 de diciembre. Uno de los lugares con una programación repleta de actuaciones durante este largo fin de semana es La Guarida del Ángel, el barrio de San Miguel. Se trata de un espacio singular ubicado en una casa palacio del siglo XVI. Desde los años 50 el recinto se enfocó en la hostelería, dando cabida a restaurantes y bares de copas, hasta convertirse en la sala de conciertos que es en la actualidad.

La Guarida del Ángel se encuentra en una de las zonas más representativas de Jerez. No puedes visitarlo sin pasar por la plaza de las Angustias, la Capilla de la Yedra, el templo de San Miguel, la Ermita de San Telmo, el Palacio de Villapanes, el monumento a La Paquera o el de Lola Flores.

Zambombas Flamencas de la Guarida del Ángel

En La Guarida del Ángel viven esta fiesta como se hacía antiguamente: alrededor del compás, la zambomba, el cante, las palmas y el vino compartido. Para esta Navidad 2025, abren sus puertas con una programación especial de zambombas, artistas de renombre y un ambiente íntimo y familiar en pleno centro de Jerez.

Las Zambombas flamencas de la Guarida del Ángel son una fiesta tradicional jerezana donde se canta, se toca y se vive la Navidad al estilo más puro. "Nuestro escenario reúne a artistas de cante, baile y guitarra, junto a coros, villancicos por bulerías y el calor del público. Todo en un espacio íntimo, con mesas, barra y servicio de cocina".

La Guarida del Ángel abre de martes a domingo.

Puedes comprar tus entradas aquí para asistir a este espectáculo.

Programación de las Zambombas flamencas de la Guarida del Ángel

Viernes 5 de diciembre 22:30h

“Sabor a plazuela”

Sábado 6 de Diciembre 22:30h

Tía Juana del Pipa.

Domingo 7 a las 17h / 22:30h

Tamara del Tañé y su gente.

Lunes 8 de diciembre 17h

“Al son de la Navidad”