En este restaurante de la Capital Española de la Gastronía 2026 se come el auténtico cocido madrileño

La ciudad de Jerez hace gala de sus numerosos y diversos atractivos gastronómicos que le han valido para hacerse con el título de Capital Española de la Gastronómica 2026. Cuenta con un variado repertorio de establecimientos de características concretas como los mostos, las ventas, los tabancos, las tabernas, restaurantes, pubs, cadenas…, así como de comidas del mundo -italiana, hondureña, asiática- y de otros puntos del país.

En la tierra de los jereces es posible degustar calientes como la berza, el menudo, el ajo campero, o un auténtico cocido madrileño. De ello se encarga el madrileño Eugenio Quilimaco, propietario de Mesón del Asador que cuenta con tres establecimientos. Uno de ellos, en la céntrica calle Remedios, también conocido comúnmente como “el de los caracoles”, por el pasado del local. Encontramos otro Mesón Asador en avenida Cruz Roja, en la zona conocida como Merca 80 y también en El Puerto (en calle Misericordia), donde se inició esta aventura empresarial familiar en 1990.

Cocido Madrileño de Mesón Asador, en Jerez.

Los tres establecimientos, especializados en carnes al carbón, una vez que descienden las temperaturas, preparan cada jueves un auténtico cocido madrileño con la receta tradicional. Así se viene haciendo desde hace ya 12 años. En general, elaboran 12 raciones de este rico plato en cada establecimiento. Tanto es así que ya cuenta con unos parroquianos jerezanos que van al Mesón Asador expresamente a comer este delicioso manjar. Es por ello que se recomienda realizar la reserva para no perdértela.

El cocido consta de su sopa de fideos, la guarnición de col, patatas, zanahorias y carnes de pollo y jarrete, morcilla, chorizo y tocino. Recomiendan que se acompañe con un buena botellita de Rioja.

Olla de cocido madrileño del Mesón asador, en Jerez. / Cedida

Más platos del Mesón Asador

Las parrilladas, los chuletones preparadas en las parrillas al carbón o cada uno en sus respectivas mesas también son otra sabrosa alternativa para disfrutar del Mesón Asador. El estofado de buey, la carrillada ibérica, el bacalao con tomate o con fideos, la caldereta de cordero, brochetas, pulpo a la brasa, ensaladilla de pulpo, las patatas bravas, los revueltos, las tostas también son aciertos seguros.

Mesón El Asador, Jerez.

“Estupenda experiencia en todos los sentidos. La comida, excelente. Puedes comer en formato tapa, con porciones pequeñas, -pero aun así, son abundantes en relación al precio- que te permiten probar más variedad de cosas. Todo lo que tomamos estaba exquisito. Y a ello hay que añadir la gran amabilidad de los camareros, siempre atentos a atenderte e informarte y sin apremiar para que consumas más. Siempre que volvamos a Jerez comeremos o cenaremos de nuevo en este restaurante”, relata Juan tras vivir una experiencia gastronómica en el Mesón Asador de calle Remedios, en el corazón de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026.