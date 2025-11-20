José Manuel Parada y Beatriz Trapote, de tour por el centro de Jerez: “¡Repetiremos seguro!”

José Manuel Parada, Beatriz Trapote, Víctor Janeiro, el exjugador de baloncesto y comentarista Lorenzo Sanz y Carla Salgado en el Museo de Lola Flores, en Jerez.

La ciudad de Jerez conquista a todos sus visitantes. No son pocos los atractivos que posee para engatusados: bodegas, monumentos, museos, alternativas de ocio… Una de las últimas caras conocidas de este país que se ‘ha perdido’ entre sus encantos es el famoso presentador José Manuel Parada, acompañado de Beatriz Trapote, Víctor Janeiro, el exjugador de baloncesto y comentarista Lorenzo Sanz y Carla Salgado.

Ambos presentaron juntos una gala en Jerez el pasado 14 de noviembre, ocasión que han aprovechado para conocer mejor la ciudad jerezana y hacer alarde de ello en sus respectivos perfiles de redes sociales.

Ruta de José Manuel Parada por Jerez

La anfitriona de la visita ha sido Trapote. La periodista, casada con Víctor Janeiro, reside desde hace años en Jerez donde también trabaja. De modo que, sin duda, ha sido guía de dicho tour.

José Manuel Parada, Beatriz Trapote, Víctor Janeiro, el exjugador de baloncesto y comentarista Lorenzo Sanz y Carla Salgado en el Museo de Lola Flores, en Jerez. / @beatrapote

El grupo ha disfrutado del gran legado de La Faraona, la gran Lola Flores. Visitaron el Centro de interpretación homónimo ubicado en plaza Belén. Éste fue inaugurado en 2023, con la presencia de sus hijas Lolita y Rosario. En el perfil de la periodista, ha posteado una imagen de todos en la fachada del museo, así como un vídeo del interior del museo y sus tesoros al que ha acompañado con las siguientes palabras:

“El Museo Lola Flores guarda más de 200 tesoros de La Faraona: trajes, joyas, fotos y hasta su vestido de novia.

Un espacio lleno de arte, emoción y memoria.

Proyecciones, realidad virtual y una audioguía narrada por su nieta Elena Furiase te acompañan en el recorrido.

Aquí, Lola no se visita… se siente”.

José Manuel Parada, Beatriz Trapote, Víctor Janeiro, Lorenzo Sanz y Carla Salgado en el Gallo Azul (Jerez). / IG: @beatrapote

Además, ha compartido una fotografía con el emblemático edificio del Gallo Azul, ubicado en calle Larga, de fondo. En ella expresa la conexión con Carla Salgado, directora de la Fundación Diego González Rivas y coordinadora de “todos los viajes a países sin recursos, donde ofrecen de forma altruista cirugía de cáncer de pulmón a quienes más lo necesitan”.

En este post, da las gracias al presentador José Manuel Parada, a su marido, por acompañarla “en todas sus locuras” y al comentarista. “Un auténtico descubrimiento. ¡Lo pasamos en grande! Repetiremos seguro”, concluye.

Cabe destacar que la periodista posee 129 mil seguidores en Instagram, de modo que, no resulta arriesgado afirmar que este tour por Jerez ha llegado, al menos, a muchos de estos seguidores.